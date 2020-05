Benvenuti al Llanfairpwll FC: la squadra di calcio col nome più lungo al mondo

Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Football Club: non è uno scherzo, esiste davvero. E questa è la sua storia.

Si narra che nella seconda metà dell'Ottocento, un calzolaio gallese (o forse un sarto) noto per le sue barzellette abbia avuto la stramba idea di rinominare il suo piccolo paese, Llanfair Pwllgwyngyll, con lo scopo di incrementare il turismo.

Il sindaco di allora, probabilmente più strambo di lui, pensò bene di accogliere la proposta per incuriosire i viaggiatori ed invitarli a scendere dal treno alla stazione con quel nome così assurdo.

Nacque così Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch: 58 lettere, circa 3 mila abitanti e una squadra di calcio che oggi milita in sesta divisione, praticamente la nostra Serie D.

Stiamo parlando del CPD Llanfairpwll FC, anche se questa è soltanto l'abbreviazione. Il nome completo della squadra è Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Football Club. "Non c'è un giocatore avversario che non ci chieda il perché di questo nome, pensano sia uno scherzo", racconta il presidente.

In realtà è tutto vero. Il Llanfairpwll FC (che d'ora in poi chiameremo così per risparmiare caratteri) è infatti la squadra di calcio con il nome più lungo al mondo. Un record di cui andare fieri in assenza di titoli, come dimostra la bio sull'account ufficiale del club su Twitter.

Il Llanfairpwll FC è stato fondato nel 1899, lo stesso anno del , ma non ha mai militato nella massima serie gallese. Da quelle parti la palla normalmente è ovale e il calcio è anni luce dietro al rugby, lo sport nazionale. Soltanto l'exploit di Bale e compagni negli Europei 2016 ha fatto crescere l'interesse, ma nemmeno troppo.

Fino a 12 anni fa il Llanfairpwll FC giocava in una sorta di stadio ricavato vicino alla ferrovia. "Spesso i palloni beccavano i passeggeri affacciati al finestrino", ricorda il presidente Mullen.

Nonostante abbia cambiato casa, trasferendosi in uno stadio più o meno degno di tale nome, i problemi del Llanfairpwll FC non sono finiti. Spesso l'erba è troppo alta, oppure ci si mette la neve a impedire il corretto svolgimento delle partite.

Insomma il Llanfairpwll FC difficilmente farà parlare mai di sé per i suoi risultati sportivi, ma con quel nome lì è praticamente impossibile dimenticarlo. Al mondo, almeno in tal senso, non c'è nessuno come loro.