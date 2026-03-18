Bentornato Edoardo Bove: un goal per lasciarsi alle spalle dubbi e paure

Siamo felici. Forse non dovremmo, essendo chiamati deontologicamente a ricoprire un ruolo super partes e privo di condizionamenti emotivi. Ma non sempre ci si riesce. E in un'epoca nella quale la figura del "giornalista-tifoso" è ormai sdoganata e le battaglie personali pro o contro quel giocatore o quell'allenatore sono all'ordine del giorno, è impossibile sentirsi in colpa per il fatto di empatizzare con un ragazzo che, finalmente, è tornato a gioire. E allora lo ripetiamo: siamo felici.

Edoardo Bove è tornato al goal e lo ha fatto in un campionato di tutto rispetto, la Championship, nel quale il livello tecnico e atletico è spesso più alto rispetto a quello che si vede in molti massimi campionati europei. Il goal realizzato contro il Wrexham, tuttavia, ha un significato assolutamente speciale che è quello di riconsegnare ad Edoardo Bove la conferma di essere nuovamente utile alla causa.





"Non so chi sono senza calcio", aveva detto ai microfoni di Gianluca Gazzoli in occasione della sua intervista all'interno del podcast "Passa dal BSMT". Senza veli, in quell'occasione, quando il suo ritorno in campo sembrava ancora molto difficile, aveva candidamente ammesso: "L'idea di smettere di giocare a calcio è una cosa che per me non è concepibile… Come faccio io?". Quella domanda, quel "come faccio" aveva lasciato un senso di vuoto in chiunque avesse ascoltato quell'intervista. Una domanda che nascondeva tutta l'angoscia di un ragazzo che, dopo aver dedicato la sua intera vita al calcio, si ritrovava circondato da incertezza ed enormi punti interrogativi. "Magari non piaccio più a nessuno", aveva aggiunto proseguendo col suo inarrestabile flusso di coscienza.

Ieri tutte quelle domande e quei dubbi hanno trovato una risposta, la più semplice: tutto è tornato al proprio posto. In maniera diversa, sicuramente, ma con il lieto fine che Edoardo Bove meritava. E quelle parole, "Even if you leave Rome, you won't be alone", scritte su uno striscione esposto dai tifosi del Watford è stato probabilmente ancora più emozionante del goal in sé. "Anche se lasci Roma non sarai da solo", è la solenne promessa dei tifosi londinesi. La più bella promessa che un ragazzo che per lunghi mesi si è sentito smarrito avrebbe potuto ricevere.

Perché, sebbene il passato non si cancella, Edoardo Bove vuole guardare al futuro. E rendersi conto di essere utile alla causa e non soltanto "un atleta che torna a giocare dopo un problema di salute" fa tutta la differenza del mondo. Non che servisse un goal per capirlo. Ma sicuramente quel goal aiuterà. Aiuterà a non sentirsi più in debito con chi gli ha dato una nuova opportunità, aiuterà Bove a tornare pian piano ad essere un calciatore come tutti gli altri. Anche se, in un certo qual modo, Bove avrà sempre qualcosa di diverso da tutti gli altri, perché ha rischiato di perdere tutto e adesso, che dopo tanta fatica e tanta paura si è ripreso ciò che gli spettava, lo proteggerà con ancora più passione. In bocca al lupo, Edo!