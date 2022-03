"Bentornato Christian", fascia a capitano e goal: Eriksen torna al Parken dopo il malore

Prima il ritorno in campo con il Brentford; poi la nazionale e il goal nel giorno in cui è tornato a vestire la maglia della Danimarca, nell'amichevole alla Johan Crujiff Arena di Amsterdam contro l'Olanda; infine il ritorno al Parken di Copenaghen, 290 giorni dopo l'arresto cardiaco. Un passo alla volta, si è ripreso la sua vita dopo il terribile spavento del 12 giugno scorso.

Sono settimane di grandi emozioni per Christian Eriksen, che oggi è tornato nello stadio in cui ha accusato il malore al debutto a Euro 2020, nella sfida tra Danimarca e Finlandia. Sono passati meno di dieci mesi, eppure sembra una vita fa.

Oggi l'ex centrocampista dell'Inter e ora al Brentford, in Inghilterra, è sceso in campo dal primo minuto nel match amichevole contro la Serbia, indossando la fascia da capitano della nazionale scandinava.

Un'idea partita da Kasper Schmeichel, capitano della Danimarca in assenza dell'infortunato Simon Kjaer, che ha trovato subito l'approvazione del commissario tecnico Hujlmand e dei compagni di squadra.

Sabato scorso, Christian Eriksen ha bagnato il ritorno in nazionale con un goal. Dopo l'ingresso all'intervallo, il centrocampista classe 1992 ci ha messo meno di 120 secondi per andare in goal con una conclusione con il destro - su assist dell'ex Bologna Skov Olsen - terminata sotto la traversa della porta difesa da Flekken.

"Velkommen Tilbage Christan - Bentornato Christian".

I tifosi del Parken hanno riservato un'accoglienza speciale ad Eriksen in occasione del suo ritorno a Copenaghen con la maglia della Danimarca.

L'ex Inter, in campo dall'inizio, ha realizzato il goal del 3-0: imbeccato da Norgaard, Eriksen ha battuto Rajkovic con una conclusione che ha beffato il portiere avversario. Una rete che ha fatto esplodere di gioia i tifosi presenti allo stadio di Copenaghen, che a 290 giorni dal terribile spavento hanno ritrovato quel calciatore che ha sempre incantato con la palla tra i piedi.

Christian Eriksen ha lasciato il campo al minuto 80, sostituito da Billing: standing ovation del Parken per l'ex centrocampista nerazzurro, la perfetta chiusura di un pomeriggio magico che difficilmente il 30enne potrà dimenticare.