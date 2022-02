Bentornato, Christian: Eriksen entra al 52' di Brentford-Newcastle

E' successo, tra gli applausi del pubblico del Brentford Community Stadium: sia dei tifosi di casa che dei tifosi del Newcastle, accorsi per assistere alla sfida di Premier League e a una giornata storica.

Christian Eriksen è ritornato in campo a distanza di 8 mesi dall'ultima volta, da quel 12 giugno e da quel Danimarca-Finlandia che poteva mettere fine alla sua carriera, e qualcosa in più.

Ha lavorato sodo per esserci, il Brentford ha creduto in lui, così come Thomas Frank, che al 52' lo ha inserito al posto di Mathias Jensen. Quel Mathias Jensen che lo ha sostituito al 43' di quella maledetta gara. Segno del destino.

Così, 259 giorni dopo Eriksen è di nuovo su quel manto verde che tanto ama e che non vuole lasciare: ha lanciato la sfida, vuole i Mondiali. Bisognerà andarci piano, step by step.

Un momento toccante, così come il suo primo pallone: un tuffo nel passato e insieme un salto verso il futuro. Un nuovo futuro: una nuova vita, un nuovo capitolo della sua carriera. Bentornato, Christian.