Bentancur sicuro: "Preferisco giocare davanti alla difesa"

Rodrigo Bentancur negli ultimi mesi è diventato sempre di più un giocatore fondamentale per la e adesso sembra essere passato in testa alle gerarchie di Maurizio Sarri, scavalcando niente di meno che Miralem Pjanic.

Intervistato da 'La Stampa', il centrocampista argentino ha in effetti rivelato che il suo ruolo preferito è proprio quello che abitualmente occupa Pjanic.

E collegato a questo pensiero, Bentancur rivela anche quelli che sono stati i suoi riferimenti calcistici.

"Non avevo riferimenti nel mio ruolo. In il mio modello era Forlan, che però è un attaccante. E per mestiere studiavo calciatori europei come Lampard, Gerrard e Busquets”.