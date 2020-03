Bent racconta il suo dramma: "Aprii alla polizia con dei coltelli in mano"

L’ex attaccante dell’Everton, Marcus Bent, ricorda: “Mi drogavo, ero paranoico, terrorizzato e avevo le allucinazioni”.

Quella di Marcus Bent è stata una carriera che non ha rispettato le aspettative di molti. Considerato da giovanissimo un talento dal futuro luminoso, in realtà è stato frenato dal suo carattere ma anche da una lunga serie di vizi che con lo sport nulla hanno a che fare.

Bent, che nel corso degli anni ha dovuto anche fare i conti con dipendenze da alcol e droga, si è aperto in un’intervista rilasciata a The .

“Di solito sono piuttosto chiuso, non parlo della mia vita privata. Sento però di dover raccontare cosa mi è successo, perché è successo e dove sto andando oggi. Il molti si staranno chiedendo se sto bene, staranno pensando a droghe e coltelli ed io devo aprirmi, credo che la cosa verrà apprezzata”.

L’ex attaccante, che nel corso della sua carriera ha vestito ben quattordici maglie diverse, ha raccontato di quando nel 2016 è stato arrestato per possesso di cocaina e come in quel periodo fosse alle prese anche con allucinazioni.

“Ero paranoico e avevo allucinazioni. Sentii che c’erano persone a casa mia. Ricordo di aver pensato che la maniglia della porta si stava muovendo. Chiamai la polizia e presi qualcosa per difendermi. Quando i poliziotti arrivarono andrai ad aprire con dei coltelli. Se ci ripenso oggi ovviamente avrei dovuto metterli da parte, ma non ero in buone condizioni. Loro ovviamente erano terrorizzati: erano al cospetto di una persona drogata, paranoica e armata. Hanno dovuto usare il taser, il resto lo sapete”.

Bent ha ricordato il momento nel quale si è ritrovato nella stazione di polizia.

“Mi ricordo che in quel momento pensai ‘Ora sono rinchiuso, nessuno può prendermi. Ecco in che condizioni era la mia mente in quel momento”.

Le ore successive sono ovviamente state molto difficili.

“La mattina dopo parlarono di tentato omicidio. Non potevo crederci, non avrei mai fatto male a nessuno. Io chiamai la polizia perché avevo le allucinazioni, ero paranoico e terrorizzato”.

Cinque mesi dopo per Bent scatto una pena detentiva a 12 mesi e 200 ore di lavoro non retribuito. Oggi non assume droghe da quattro anni e, oltre ad accudire le sue figlie, aiuta le persone che soffrono di problemi di salute mentale collaborando con “ in The Community”.