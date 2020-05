Benitez e la storia degli ascensori: "Se arriva questo vinciamo ai rigori"

Rafa Benitez rivela un retroscena sulla vittoriosa finale di Istanbul vissuta col Liverpool: "Fu una notte di alti e bassi come gli ascensori".

Quindici anni fa esatti il batteva il in una delle finali di più pazze della storia: in vantaggio di tre reti all'intervallo, i rossoneri si fecero rimontare in soli sei minuti fino al 3-3 che portò ai calci di rigore, dove il portiere polacco Dudek fu grande protagonista neutralizzandone due.

Una vittoria che l'allora tecnico dei 'Reds', Rafa Benitez, ha ricordato nel corso di un'intervista concessa a 'The ': il riferimento è ai momenti passati in hotel dalla squadra inglese prima della partita, con un particolare aneddoto sugli ascensori.

"Penso ancora a quando, prima della partita, nell'hotel aspettavamo uno degli ascensori che ci avrebbe portati nell'atrio. Dicevo: 'Se arriva questo ascensore vinceremo 1-0. Se invece arriva quell'altro pareggeremo, quell'altro ancora perderemo. Se invece arriva questo vinceremo ai rigori'. Non ci sono dei premi per indovinare quale dei tanti arrivò effettivamente. Quella fu una notte di alti e bassi e quindi la storia degli ascensori mi sembra più che appropriata".

Quello fu l'apice della carriera di Benitez prima di un inesorabile declino: ora allena in il Dalian Yifang - squadra attuale dell'ex capitano del , Marek Hamsik - ma la notte di Istanbul non la dimenticherà mai. Nemmeno dall'altra parte del mondo.