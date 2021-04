Benitez punta a ripartire dalla Premier: "E' la mia priorità"

Rafa Benitez è ancora alla ricerca di una panchina dalla quale ripartire: “Ho ricevuto offerte, ma non quella giusta. Voglio un club ambizioso”.

Chiusa la sua avventura cinese alla guida del Dalian Yifang, Rafa Benitez è ancora alla ricerca di una squadra dalla quale ripartire.

Negli ultimi mesi il suo nome è stato accostato anche a quelli di alcuni club italiani e si è parlato anche di un possibile clamoroso ritorno al Napoli, ma lo stesso tecnico iberico, in un’intervista rilasciata a ‘Marca’, ha spiegato come in realtà non gli sia ancora stato prospettato il progetto giusto.

“Ho già ricevuto più offerte nel corso di questi mesi, ma non al momento giusto e con il progetto giusto. Avevo bisogno di passare del tempo con la mia famiglia. Vorrei trovare un club ambizioso, per lottare per la conquista di titoli, o per sviluppare un progetto serio che poi pori a lottare per dei titoli”.

Rafa Benitez ha una priorità su tutte: tornare ad allenare in Inghilterra.