Benitez e la finale di Coppa Italia: "Tifo Napoli, mi è entrata dentro"

L'ex tecnico azzurro spera in un successo del Napoli: "Una città che è stata casa mia per due anni e non mi ha mai lasciato".

E' arrivato il giorno tanto atteso, quello della finale di Coppa : e si contenderanno il primo trofeo stagionale nell'ultimo atto di , dopo aver eliminato rispettivamente e in semifinale.

Gli azzurri avranno un tifoso in più dall'altra parte del mondo: al calcio d'inizio sarà notte fonda in , ma Rafa Benitez non ha assolutamente intenzione di perdersi il big match che in passato gli regalò la soddisfazione di portare a casa una nella finale di Doha nel 2014.

Intervistato dal 'Corriere dello Sport', l'allenatore spagnolo ha espresso la sua preferenza per il Napoli, club guidato dal 2013 al 2015 agli albori di un ciclo ancora oggi in corso d'opera. Ininfluenti, almeno apparentemente, i pochi mesi trascorsi ad allenare Cristiano Ronaldo al .

"Però lei capisce che, visto il mio passato e conosciuti i miei sentimenti, io sto con il Napoli. Ho grande rispetto per la Juventus, club che ha Storia indiscutibile, ma i miei due anni partenopei restano indimenticabili. Città meravigliosa e bellissima, pubblico eccezionale, caldo come pochi: spero che il destino sia con loro".

Il rapporto con Aurelio De Laurentiis è rimasto intatto: l'ultimo contatto a gennaio quando si sarebbe potuto concretizzare uno scambio col Dalian Yifang di Benitez tra Lozano e Carrasco.

"Siamo rimasti in contatto e quando capita di parlarsi, si avverte reciproca stima. All’epoca, com’è inevitabile che sia, ci furono divergenze, ma niente di clamoroso o di irrispettoso. Abbiamo avuto modo di chiacchierare in gennaio, mi pare, perché si poteva profilare uno scambio tra Lozano e Carrasco; e poi per il suo compleanno, recentemente, quando è stato piacevole confessare i sentimenti che l’uno prova nei confronti dell’altro".

La città di Napoli rappresenta uno dei ricordi più cari nella carriera di Benitez, che di esperienze stimolanti in giro per il mondo ne ha avute parecchie.