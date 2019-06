Benfica, smentita su Joao Felix all'Atletico: "Non ci sono trattative in corso"

Il Benfica ha smentito con un comunicato il passaggio di Joao Felix all'Atlético Madrid: "Non ci sono trattative in corso, ha una clausola da 120M".

Joao Felix è l'oggetto del desiderio di mezza europa ed è seguito da tutti i top club. Ma, come conferma il , non c'è nessuna trattativa in corso.

Il club portoghese, fresco campione lusitano, ha emesso un comunicato ufficiale per smentire le voci che davano ormai imminente il passaggio del giocatore all'Atlético Madrid.

"Viste le notizie pubblicate nelle ultime ore, il Benfica chiarisce che non ci sono in questo momento trattative in corso per una eventuale cessione di Joao Felix".

Desmentido oficial a propósito das notícias publicadas nas últimas horas. ➡ https://t.co/TSkUjEDm3Z pic.twitter.com/Yoc6Pe9jnr — SL Benfica (@SLBenfica) 17 giugno 2019

Le 'Aguias' hanno anche ribadito che l'unica condizione per la cessione è quella del pagamento della clausola di 120 milioni di euro.