Benfica-PSG, incubo per i tifosi francesi: "Nella perquisizione mi hanno toccato i genitali"

Diversi tifosi del PSG hanno raccontato a Goal come sono stati trattati dagli steward fuori dallo stadio: "Sembrava stessi facendo una mammografia".

Sul piazzale dello stadio Luz, i tifosi del Benfica, tutti vestiti di rosso, cantano all'unisono di fronte al palco dove un violinista fa emozionare la folla. Di fronte allo stadio, l'atmosfera è meno rosea. Erano appena prima delle 19:00 quando i 3.200 parigini sono arrivati vicino al Gate 23 V sotto scorta del CRS. Secondo diversi testimoni presenti alla partita, fin qui è andato tutto molto bene: dall'incontro delle 16:30 a "Plaza do comercio", a una quindicina di chilometri dallo stadio di Lisbona, al viaggio in metropolitana, tutto va molto bene nonostante agenti di polizia che sembrano molto tesi.

Dopo aver atteso lunghi minuti in stazione (quasi un'ora secondo due testimoni), alcuni tifosi arrivano davanti a quelli del Benfica.

"Sono abituato a viaggiare. All'uscita della metropolitana, guardo a destra e a sinistra per assicurarmi che nessun oggetto ci arrivi addosso" dice Paulo, abbonato in curva Auteuil dal 1999. "Pochi istanti dopo, vedo che ci arriva addosso una bottiglia di vetro. Tiro il mio collega per evitare la bottiglia che si schianta accanto a noi".

Il tono della serata è all'improvviso negativo, ma il peggio viene dopo. Accompagnati, quasi "cattivi", all'ingresso del parcheggio, c'è qualche accenno di tensione del CRS. Sguardi scuri, mani sui manganelli e poliziotti incappucciati.

"Sono stato bastonato senza motivo tra la metropolitana e lo stadio dal CRS" dice Tom, uscito con un livido su tutta la coscia. "Sfortunatamente, non esiste un video diretto che mi riguardi e nessun possibile ricorso poiché questi CRS non sono identificabili".

Tra coloro che erano vicini a Paulo, un giovane ha reagito al trattamento riservato dalle autorità presenti e ha ricevuto quattro colpi di manganello. Il peggio non è passato, non sono alla fine della loro pena. Per entrare allo stadio, ovviamente, devi passare attraverso la perquisizione. Non è niente di insolito. Per accedere a questa perquisizione effettuata dalla sicurezza privata sotto gli occhi del CRS, i tifosi devono entrare in un corridoio a maglie su entrambi i lati per raggiungere lo steward o il commissario che li sta aspettando.

Per la maggior parte avvezzo a questo tipo di procedura, ciascuno dei testimoni interrogati ha allargato braccia e gambe per avere una "palpazione molto severa o addirittura inappropriata, arrivando a perquisire le parti intime" racconta Tom. "Vedo che la persona è insistente e preme molto sulle gambe, fino alle caviglie. E lo stesso per le braccia, il busto, la schiena. Abbiamo pensato che non fosse una ricerca come al solito" ricorda Alex. "Quando penso che sia finita lo steward mi passa la mano tra le gambe e mi prende le parti intime, poi passa la mano dietro".

Sorpreso, Alex fa un passo indietro e dopo aver chiesto in portoghese cosa stesse succedendo, a questo abbonato al PSG dal 2008 viene ordinato di dover essere ancora sottoposto alla ricerca: "Guardo il mio amico della porta accanto che mi guarda allo stesso modo e capisco che ha a che fare con lo stesso trattamento. E quando penso che sia finita, lo steward mi passa le mani intorno allo stomaco e mi tocca le natiche, sottolineando la separazione".

Questa testimonianza non è isolata e il giorno dopo emergono sui social network altri echi di queste pratiche scioccanti. Paulo ha avuto un trattamento simile:

"Ho già viaggiato quindi quando arrivo davanti allo steward allargo braccia e gambe, dico cosa ho in tasca. All'improvviso tira i miei pantaloncini, mette una mano nelle mie mutande e mi tocca i genitali, prima di insistere tra le mie cosce mentre sono in pantaloncini".

Una volta compiuto questo passo traumatico, Alex guarda il suo amico ed entrambi si rendono conto che è successo qualcosa di anormale. Dietro di loro, due ragazze escono piuttosto nervose e dicono loro che gli steward hanno passato le mani tra le gambe e nei reggiseni. "Mi sentivo come se stessi facendo una mammografia" dice nei commenti riportati da Alex. E non sono gli unici.

Altre storie simili affiorano ancora. Dopo aver guardato a fondo nella sua borsa e nel portafoglio, Candice, che stava facendo il suo primo viaggio, ha detto che l'amministratore ha iniziato a "toccarle il reggiseno e poi sentire il mio seno. Non sapevo come reagire. E poi ha iniziato a fare lo stesso sull'inguine. Sono rimasto davvero scioccata da quello che stava succedendo. Ci siamo guardati con gli altri sostenitori senza capire davvero questo comportamento".

Prima della partita, a metà tempo o dopo, ognuno racconta la propria esperienza, traumatizzato, scioccato o stupito. Alcuni parlano addirittura di esami rettali. Il giorno dopo in aeroporto l'argomento è ancora sulla bocca di tutti. Di fronte a noi Jérémy non vuole entrare nei dettagli. Come Candice, è stato in grado di entrare nello stadio pochi istanti prima del gol di Lionel Messi (al 22') vedendo confiscare loro tamburi, striscioni, bandiere e megafono.

Contattato, il Psg "si dice molto attento alle testimonianze dei suoi sostenitori che hanno ricevuo perquisizioni eccessive a Lisbona. In risposta, il Club chiederà alla UEFA di fare luce su queste testimonianze.