Ostacolo Benfica per il Liverpool di Jurgen Klopp. Dopo aver superato l'Inter negli ottavi, ad attendere i 'Reds' c'è la doppia sfida contro i lusitani nei quarti di finale di Champions League.

Il Benfica ha ottenuto un posto tra le prime otto della competizione grazie al secondo posto nel gruppo E, alle spalle del Bayern Monaco, e al successo nel doppio confronto nella prima fase a eliminazione diretta contro l'Ajax. Decisiva una rete di Darwin Nunez, che ha regalato a Verissimo e i suoi ragazzi il successo alla 'Johan Cruijff Arena' di Amsterdam e la qualificazione ai quarti.

Dall'altra parte, il Liverpool ha conquistato il bottino pieno nel gruppo E con il primo posto davanti ad Atletico Madrid, Porto e Milan e sei successi in altrettante partite, prima di superare l'Inter di Inzaghi agli ottavi grazie al successo per 2-0 a San Siro nella gara d'andata. Ininfluente la sconfitta ad Anfield per 1-0, firmata Lautaro Martinez.

Benfica e Liverpool si sono già affrontate 10 volte nella loro storia. Il bilancio è in favore dei 'Reds' con 6 successi contro i 4 dei lusitani. Le due squadre si sono affrontate nei quarti di finale della Coppa dei Campioni della stagione 1977/78 e 1983/84. Nell'annata successiva, portoghesi e inglesi sono sfidati nel secondo turno, mentre recentemente si sono affrontati negli ottavi di finale della Champions League 2005/2006 e ne quarti dell'annata 2009/2010.

Il Benfica è imbattuto in casa nelle ultime due sfide contro il Liverpool tra Champions League e Coppa dei Campioni.

Il Benfica spera di mantenere un bilancio positivo contro le inglesi tra Champions League e Coppa dei Campioni: nei 18 precedenti, 7 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte per i lusitani. Il Liverpool, invece, ha ottenuto 8 vittorie, 3 pari e una sola sconfitta contro i club portoghesi. Gli ultimi due successi sono arrivati in questa stagione contro il Porto nella fase a gironi.

L'allenatore del Benfica Nelson Veríssimo ha bagnato il debutto assoluto in Champions League con il passaggio del turno contro l'Ajax, dopo aver sostituito il suo predecessore Jorge Jesus al termine della fase a gironi.

Mohamed Salah è al terzo posto, in coabitazione con Karim Benzema, nella classifica cannonieri della Champions League 2021/2022. Fra i portoghesi spicca, invece, Darwin Nuñez, il più prolifico dei suoi in Europa con 4 goal e autore della rete decisiva con un colpo di testa su calcio d'angolo contro l'Ajax nel ritorno degli ottavi di finale.

In questa pagina tutte le informazioni su Benfica-Liverpool, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BENFICA-LIVERPOOL

Benfica-Liverpool si giocherà martedì 5 aprile 2022 nel palcoscenico dello 'Stadio Da Luz' di Lisbona. Il fischio d'inizio della gara è previsto alle ore 21.00.

DOVE VEDERE BENFICA-LIVERPOOL IN TV

La sfida Benfica-Liverpool sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite), e Sky Sport (numero 253 del satellite).

La gara del 'Da Luz' sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity +, visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky e Mediaset non hanno ancora comunicato a chi verrà affidata la telecronaca e il commento tecnico del match del da Luz.

BENFICA-LIVERPOOL IN DIRETTA STREAMING

La gara degli ottavi di Champions League, Benfica-Liverpool, potrà essere vista anche in diretta streaming, attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Altre due opzioni sono rappresentate da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e da Infinity + , il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, che offre agli abbonati anche la visione di 104 big match del massimo torneo calcistico europeo.

Quest'ultima opzione è disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a GOAL sarà possibile seguire Benfica-Liverpool anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sul match, con la descrizione delle azioni più importanti, degli eventi e dei goal.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA-LIVERPOOL

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Taarabt; Everton, Gonçalo Ramos, Rafa Silva; Darwin Núñez.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Jones, Fabinho, Thiago Alcántara; Salah, Diogo Jota, Mané.