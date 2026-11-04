Volete accedere al vostro abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza oppure da un’altra parte del mondo, dove potreste imbattervi in blocchi geografici? In questi casi, una rete privata virtuale (VPN) è estremamente utile.

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque.

Procuratevi una VPN affidabile. Scegliete un provider VPN di fiducia e scaricate l’applicazione sul vostro dispositivo (PC, cellulare o tablet).

Scegliete un provider VPN di fiducia e scaricate l’applicazione sul vostro dispositivo (PC, cellulare o tablet). Scegliete la posizione del server. Selezionate un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettetevi al server. Attivate la VPN e connettetevi al server selezionato per cambiare la vostra posizione digitale (indirizzo IP).

Attivate la VPN e connettetevi al server selezionato per cambiare la vostra posizione digitale (indirizzo IP). Accedete all’emittente ufficiale. Visitate il sito web o aprite l’app ufficiale di streaming dell’emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione.

Visitate il sito web o aprite l’app ufficiale di streaming dell’emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione. Effettuate l’accesso e trovate lo streaming. Create un account oppure accedete a quello che avete presso l’emittente ufficiale per ottenere pieno accesso e godervi la partita!

Benfica-Lech Poznan: orario d’inizio

Europa League - Game Week 4 5 nov 2026 - 15:00 Estadio da Luz

La partita tra Benfica e Lech Poznan inizia il 5 novembre 2026 alle 21:00.

Benfica-Lech Poznan oggi in diretta: dove vederla in TV e streaming?

I temi della settimana: cos’è successo a Benfica e Lech Poznan?

Il Benfica arriva a questa partita con cinque vittorie nelle ultime cinque gare ufficiali. Il risultato più recente è stato l’1-0 contro l’Alverca nella Liga Portugal. In precedenza, il Benfica ha battuto il Celtic Glasgow per 4-1 e l’Omonia Nicosia in trasferta per 4-1, segnando complessivamente 12 goal in queste cinque partite.

Il Lech Poznan ha ottenuto tre vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell’ultima partita ha battuto il Wisla Cracovia per 3-1. In Europa League, il Lech Poznan non è andato oltre l’1-1 contro il Sunderland, mentre nella Coppa di Polonia ha perso 1-0 contro il Siarka Tarnobrzeg.

Benfica-Lech Poznan: formazioni

Benfica-Lech Poznan: stato di forma

Benfica-Lech Poznan: bilancio degli scontri diretti

Benfica-Lech Poznan: le classifiche