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Europa League
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Estadio da Luz
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Con il contributo di

Benfica-Lech Poznan oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e in streaming?

Benfica vs Lech Poznan
Benfica
Lech Poznan
Europa League

In Europa League il Benfica affronta il Lech Poznan. Ma dove vedere la partita di oggi in diretta TV e streaming?

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Benfica-Lech Poznan: orario d’inizio

crest
Europa League - Game Week 4
Estadio da Luz

La partita tra Benfica e Lech Poznan inizia il 5 novembre 2026 alle 21:00.

Benfica-Lech Poznan oggi in diretta: dove vederla in TV e streaming?

I temi della settimana: cos’è successo a Benfica e Lech Poznan?

Il Benfica arriva a questa partita con cinque vittorie nelle ultime cinque gare ufficiali. Il risultato più recente è stato l’1-0 contro l’Alverca nella Liga Portugal. In precedenza, il Benfica ha battuto il Celtic Glasgow per 4-1 e l’Omonia Nicosia in trasferta per 4-1, segnando complessivamente 12 goal in queste cinque partite.

Il Lech Poznan ha ottenuto tre vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell’ultima partita ha battuto il Wisla Cracovia per 3-1. In Europa League, il Lech Poznan non è andato oltre l’1-1 contro il Sunderland, mentre nella Coppa di Polonia ha perso 1-0 contro il Siarka Tarnobrzeg.

BEN

BEN - Forma

CEL
V4-1
OMO
V1-4
SC
V1-2
GV
V4-1
ALV
V1-0
Gol segnato (subito)
15/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
LCH

LCH - Forma

KKI
V6-1
SUN
D1-1
LEG
V1-2
SIA
S1-0
WIS
V3-1
Gol segnato (subito)
12/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Benfica-Lech Poznan: formazioni

Probabili formazioni Benfica - Lech Poznan

Allenatore

  • Marco Silva

Benfica-Lech Poznan: stato di forma

BEN

BEN - Forma

CEL
V4-1
OMO
V1-4
SC
V1-2
GV
V4-1
ALV
V1-0
Gol segnato (subito)
15/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
LCH

LCH - Forma

KKI
V6-1
SUN
D1-1
LEG
V1-2
SIA
S1-0
WIS
V3-1
Gol segnato (subito)
12/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Benfica-Lech Poznan: bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

BenficaPareggioLech Poznan
2
0
0
Europa League
Benfica badge
Benfica
BEN
4
Lech Poznan badge
Lech Poznan
LCH
0
FIN
Europa League
Lech Poznan badge
Lech Poznan
LCH
2
Benfica badge
Benfica
BEN
4
FIN
8Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal2/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2

Benfica-Lech Poznan: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
431041+310
D
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
D
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
V
V
10
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
S
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
S
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
D
D
V
D
13
LioneLioneOL
320156-16
S
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
D
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
D
S
V
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
311153+24
S
D
V
17
LevskiLevskiLES
31113304
V
D
S
18
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
311134-14
S
V
D
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
S
D
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
D
S
21
SalisburgoSalisburgoSAL
311136-34
D
S
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
S
S
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
S
S
24
MilanMilanMIL
310245-13
S
V
S
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
S
S
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
S
S
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
S
V
S
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
S
S
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
D
S
S
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
S
S
D
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
S
D
S
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
S
S
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
S
S
S
34
MarsigliaMarsigliaOM
300316-50
S
S
S
35
CelticCelticCEL
300339-60
S
S
S
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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