Benfica, Jonas appende le scarpe al chiodo: ufficiale il ritiro dal calcio giocato

L'attaccante brasiliano Jonas chiude la sua carriera all'età di 35 anni e invita i tifosi del Benfica alla cerimonia di addio.

Una carriera spesa a suon di goal tra e : ora Jonas dice basta con il calcio giocato e appende le scarpe al chiodo. L'attaccante brasiliano si ritira all'età di 35 anni dopo le ultime stagioni al da protagonista.

L'annuncio è stato dato dallo stesso giocatore tramite un video registrato sul proprio account Instagram, dove invita i tifosi alla cerimonia:

"Sto registrando questo video per informare che ho deciso di terminare la mia carriera, vorrei festeggiare con gioia e invitare tutti a venire all’Estádio da Luz per iniziare una nuova era e festeggiare la fine della carriera".

In occasione della sfida contro l' Jonas saluterà il popolo delle Aquile, che lo hanno visto andare in goal con una media spaventosa: 137 reti in 183 presenze per un giocatore che ha segnato un pezzo di storia del club di Lisbona. Nel complesso sono 241 i goal in carriera in 457 presenze: il classe '84 ha vestito anche la maglia del appena approdato in Europa.