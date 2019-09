Benfica, il tecnico Lage svela: "Braccialetto elettronico ai calciatori"

L'allenatore del Benfica spiega perché non manda in ritiro la squadra: "C'è un coprifuoco per i giocatori, hanno i braccialetti elettronici".

Il non sta disputando un cattivo inizio di stagione, anche se dista un punto dalla capolista (e sorpresa) Famalicão. Eppure i tifosi ultimamente hanno fatto esposto le loro polemiche alla squadra. Una cosa, su tutte, non è piaciuta del nuove tecnico Bruno Lage: la squadra non fa il ritiro il giorno prima della partita.

Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', il tecnico del Benfica spiega tutto e rivela alcuni particolare 'curiosi' della sua gestione.

"C'è un coprifuoco. I calciatori indossano un braccialetto elettronico per il controllo del sonno, così diamo loro l'opportunità di essere a casa propria con il loro materasso e il loro cuscino. Il giorno successivo ci si vede al mattino e l'unica eccezione è per le partite dopo gli impegni con le nazionali".

Insomma, ognuno va a dormire a casa propria ma in qualche modo resta controllato. Poi Bruno Lage fa capire che "costringere" i giocatori a fare il ritiro non sempre consegna i frutti desiderati.