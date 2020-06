Benfica, i tifosi assaltano il pullman: Weigl e Zivkovic in ospedale

Dopo lo 0-0 con il Tondela di ieri sera, un gruppo di tifosi del ha preso d’assalto il pullman della squadra. Una sassaiola nella quale due giocatori sono rimasti feriti e trasportati in ospedale.

La squadra stava rientrando dopo la partita e il pullman si trovava su un viadotto a Seixal, nel distretto di Setubal, sede del centro d’allenamento del club, quando dei tifosi delle Aguias hanno tirato sassi contro il mezzo, causando ferite a Julian Weigl e Andrija Zivkovic.

CMTV: As imagens do crime. Autocarro do Benfica foi atacado na A2. pic.twitter.com/auw1xF1AJz