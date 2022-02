BENFICA-AJAX: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Benfica-Ajax

Benfica-Ajax Data: 23 febbraio 2022

23 febbraio 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport 4k (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite), Infinity +

Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport 4k (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite), Streaming: Sky Go, NOW, Infinity +

Il Benfica di Nelson Verissimo sfiderà in casa l'Ajax di Erik Ten Hag nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. I portoghesi hanno ottenuto l'accesso alla fase ad eliminazione diretta del torneo piazzandosi secondi nel gruppo E alle spalle del Bayern Monaco, mentre gli olandesi hanno prevalso nel Gruppo C davanti ad un'altra compagine portoghese, lo Sporting, vincendo tutte le partite.

Limitatamente alla sola Champions League, le due squadre si sono già affrontate due volte nella fase a gironi dell'edizione 2018/19, con un bilancio di una vittoria per gli olandesi e di un pareggio. In Coppa dei Campioni, invece, le sfide sono state ben 5, con sempre l'Ajax a prevalere nelle statistiche in virtù di 3 affermazioni, un pareggio e un unico successo dei lusitani.

I Lancieri sono inoltre imbattuti nelle ultime 3 trasferte disputate contro il Benfica fra Champions League e Coppa dei Campioni (una vittoria e 2 pareggi). Le Aquile hanno vinto complessivamente solo 2 delle ultime 11 sfide contro avversarie olandesi in Coppa dei Campioni/Champions League (4 pareggi e 5 sconfitte).

Per il tecnico del Benfica Nelson Veríssimo sarà il debutto assoluto in Champions League, dopo aver sostituito il suo predecessore Jorge Jesus al termine della fase a gironi. Con 10 goal realizzati in 6 partite, il centravanti franco-ivoriano dell'Ajax, Sebastien Haller è l'attuale capocannoniere della Champions League. Fra i portoghesi spiccano invece i 3 goal segnati da Darwin Nuñez, il più prolifico dei suoi in Europa. In questa pagina tutte le informazioni su Benfica-Ajax, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BENFICA-AJAX

Benfica-Ajax si giocherà la sera di mercoledì 23 febbraio 2022 nel palcoscenico dello 'Stadio Da Luz' di Lisbona. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 3ª in Champions League fra le due formazioni, è previsto alle ore 21.00.

DOVE VEDERE BENFICA-AJAX IN TV

La sfida Benfica-Ajax sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La gara del Meazza sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity + , visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Benfica-Ajax su Sky sarà curata da Maurizio Compagnoni, con Luca Marchegiani come seconda voce. Mediaset non ha invece ancora comunicato i propri telecronisti.

BENFICA-AJAX IN DIRETTA STREAMING

La gara degli ottavi di Champions League, Benfica-Ajax, potrà essere vista anche in diretta streaming, attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Altre due opzioni sono rappresentate da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e da Infinity + , il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, che offre agli abbonati anche la visione di 104 big match del massimo torneo calcistico europeo.

Quest'ultima opzione è disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a GOAL sarà possibile seguire Benfica-Ajax anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sul match, con la descrizione delle azioni più importanti, degli eventi e dei goal.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA-AJAX

Verissimo potrebbe preferire il 4-3-3 rispetto al più prudente 4-4-2 visto che si gioca davanti ai propri tifosi. Nel tridente offensivo Yaremchuk agirebbe in questa ipotesi da terminale offensivo con Rafa Silva e Nuñez esterni alti ai suoi lati. A centrocampo l'ex Inter João Mario agirà da playmaker, con Weigl e Paulo Bernardo come mezzali. In difesa, davanti al portiere Vlachodimos, l'altro ex nerazzurro Lazaro e Grimaldo saranno i terzini, con Otamendi e Vertonghen a comporre la coppia centrale.

L'articolo prosegue qui sotto

Tem Hag adotterà a sua volta il 4-3-3, marchio di fabbrica dei Lancieri. Nel tridente offensivo il bomber Haller sarà il centravanti, con Antony e Tadic esterni offensivi. In mezzo al campo Edson Álvarez sarà il regista degli olandesi, mentre Berghuis e Klaassen giocheranno come mezzali. Dietro coppia centrale difensiva composta da Timber e Martínez, mentre Mazraoui e Blind saranno gli esterni bassi. Fra i pali ci sarà Pasveer.

BENFICA (4-3-3): Vlachodimos; Lázaro, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, João Mário, Paulo Bernardo; Rafa Silva, Yaremchuk, Nuñez.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Berghuis, Edson Álvarez, Klaassen; Antony, Haller, Tadic.