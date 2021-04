Benevento-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Benevento sfida l'Udinese nello scontro salvezza del 33° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Benevento di Pippo Inzaghi sfida in casa l'Udinese di Luca Gotti nello scontro salvezza della 33ª giornata di Serie A. I sanniti sono diciasettesimi in classifica con 31 punti, frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte, a pari merito con il Torino e avanti di 3 lunghezze sul Cagliari; i friulani occupano la 12ª posizione a quota 36, con un cammino di 9 vittorie, 9 pareggi e 14 k.o., e hanno un vantaggio di 8 lunghezze sulla terzultima.

L'unico precedente in Serie A disputato in casa dei campani si è concluso con un pareggio. La gara, giocata il 29 aprile 2018, ha visto ben 6 goal: per il Benevento segnarono Viola, Coda e Sagna, per l'Udinese Widmer e Lasagna (doppietta).

Gli Stregoni sono reduci da 2 pareggi, fra cui quello più recente con il Genoa, e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate, mentre i bianconeri hanno riportato 3 sconfitte, fra le quali l'ultima in casa contro il Cagliari, e una vittoria.

Gianluca Caprari e Gianluca Lapadula sono i giocatori più prolifici dei giallorossi con 5 goal realizzati ciascuno, dall'altra parte spiccano invece le 8 reti di Rodrigo De Paul. In questa pagina tutte le informazioni su Benevento-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BENEVENTO-UDINESE

Benevento-Udinese si disputerà la mattina di domenica 25 aprile 2021 nel palcoscenico dello Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 4ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto per le ore 12.30.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta streaming la sfida salvezza Benevento-Udinese. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure a dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La gara sarà inoltre disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Dario Mastroianni, che sarà affiancato da Roberto Cravero al commento tecnico.

Naturalmente, attraverso DAZN, sarà possibile seguire Benevento-Udinese in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, preoccupandosi precedentemente di scaricare la app per sistemi Android e iOS, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights del match e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

Pippo Inzaghi dovrà fare a meno di Moncini e Sau in attacco, oltre che di Foulon in difesa, e per questo motivo potrebbe optare tatticamente ancora per il 3-5-2 visto al Ferraris con il Genoa. La formazione potrebbe dunque essere la stessa scesa in campo dal 1' nel turno infrasettimanale. Davanti coppia composta da Gaich (favorito su Roberto Insigne) e Lapadula. A centrocampo Viola (in vantaggio su Schiattarella) in cabina di regia, con Hetemaj e Ionita mezzali ai suoi lati. Depaoli e Improta presidieranno invece le due fasce. In difesa, davanti al portiere Montipò, Caldirola si gioca una maglia con Tuia per completare la linea a tre con Glik e Barba.

Sorride Gotti, che ritrova De Paul dopo il turno di squalifica. L'argentino riprende regolarmente il suo posto da mezzala destra nel centrocampo friulano, con Pereyra trequartista e Walace confermato in cabina di regia. Nahuel Molina e Stryger Larsen agiranno sulle due fasce laterali. Davanti potrebbe toccare di nuovo a Llorente. In porta ci sarà Musso, in difesa Rodrigo Becão affiancherà Nuytinck e Samir nella linea a tre.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Glik, Caldirola, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente.