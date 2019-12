Benevento-Trapani dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Benevento affronta il Trapani nell'anticipo della 15ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il capolista di Pippo Inzaghi sfida in casa il Trapani di Francesco Baldini nell'anticipo del venerdì della 15ª giornata di Serie B. I sanniti comandano la graduatoria con 31 punti, frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, i siciliani si trovano al penultimo posto assieme al a quota 13.

Campani e siciliani si sono affrontati 2 volte in Serie B nella loro storia, e in entrambe le occasioni si sono imposti i granata. Il Benevento è reduce da 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 gare, il Trapani ha collezionato invece una sconfitta, un pareggio e 2 successi di fila nelle ultime 4 gare disputate.

Il bomber Massimo Coda con 4 reti è il miglior realizzatore dei giallorossi, mentre Stefano Pettinari è il giocatore più prolifico della squadra siciliana con un bottino di 5 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Benevento-Trapani: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BENEVENTO-TRAPANI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Benevento-Trapani

Benevento-Trapani Data: 6 dicembre 2019

6 dicembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN e Rai Sport

DAZN e Rai Sport Streaming: DAZN, Rai Play, Sito Rai Sport

ORARIO BENEVENTO-TRAPANI

Benevento-Trapani si disputerà la sera di venerdì 6 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Daniele Minelli della sezione di Varese, è previsto per le ore 21.00. Sarà il 3° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

L'anticipo Benevento-Trapani sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Mario Calabresi, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Benevento-Trapani sarà inoltre trasmessa in tv in chiaro dalla Rai su Rai Sport (canali 57 HD e 58 del digitale terrestre).

I clienti DAZN avranno la possibilità di seguire Benevento-Trapani in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, per un massimo di 6 dispositivi di cui in contemporanea, scaricando l'apposita app e successivamente avviandola e selezionando la gara dal palinsesto.

Per tutti ci sarà inoltre l'oportunità di seguire Benevento-Trapani in diretta streaming in chiaro sulla piattaforma della Rai, Rai Play, e sul sito di Rai Sport.

Pippo Inzaghi dovrebbe confermare il 4-3-3 delle ultime uscite, che si trasforma in 4-3-2-1 in fase di non possesso. Davanti, ai lati del bomber Coda, potrebbero agire Kragl sulla destra e Sau sulla sinistra, ma sono insidiati rispettivamente da Improta e Roberto Insigne. Torna a disposizione dopo l'infortunio anche Armenteros, ma lo svedese partirà dalla panchina. A centrocampo Schiattarella sarà il playmaker, mentre Hetemaj e Viola agiranno da mezzali. Difesa praticamente scolpita con Maggio e Letizia terzini e Antei e Caldirola coppia centrale, visto che Volta sarà ancora fermo ai box. Fra i pali ci sarà il solito Montipò.

Baldini potrebbe confermare il 4-3-3 e i 10/11 della formazione che ha superato il nel turno precedente. Biabiany non è infatti al meglio e potrebbe essere rimpiazzato da Ferretti nel tridente offensivo con Evacuo e Pettinari. A centrocampo Taugourdeau sarà il regista, con Corapi e Moscati mezzali. Nuovamente disponibile anche Aloi dopo la squalifica, ma dovrebbe partire dalla panchina. In difesa, davanti al portiere emergente Carnesecchi, Del Prete e Grillo saranno i due terzini, mentre Scognamillo e Fornasier formeranno la coppia centrale.

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Kragl, Coda, Sau.

TRAPANI (4-3-3): Carnesecchi; Del Prete, Scognamillo, Fornasier, Grillo; Corapi, Taugourdeau, Moscati; Ferretti, Evacuo, Pettinari.