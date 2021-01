Benevento-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Benevento-Torino apre la 19esima giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e su come seguire la partita in tv e streaming.

BENEVENTO-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 22 gennaio 2021

22 gennaio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

L'ultima giornata del girone di andata di si apre con l'anticipo del venerdì tra il Benevento di Pippo Inzaghi e il Torino di Davide Nicola, da poco chiamato sulla panchina da Cairo in sostituzione dell'esonerato Giampaolo .

Troppo grave la situazione di classifica dei granata per poter passare inosservata: ad un passo dal giro di boa, Belotti e compagni si trovano al terzultimo posto in piena zona retrocessione, ad un punto dal quartultimo.

Scenario opposto per i sanniti, capaci finora di collezionare 21 punti che valgono l'undicesimo posto, a distanza di sicurezza - almeno per ora - dalla zona calda che vorrebbe dire retrocessione in Serie B.

Altre squadre

Le 'Streghe' devono riscattarsi dopo aver perso le ultime due partite contro e : otto reti al passivo per la difesa giallorossa, una delle più colpite dell'intero torneo.

Il Torino non vince da tre partite e, nell'ultima, non è andato oltre lo 0-0 interno contro uno in inferiorità numerica dai primi minuti per il rosso diretto mostrato a Vignali.

In questo articolo troverete tutto l'occorrente su Benevento-Torino: dagli aggiornamenti sulle formazioni che scenderanno in campo fino alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO BENEVENTO-TORINO

Benevento-Torino si disputerà venerdì 22 gennaio 2021 allo stadio 'Ciro Vigorito' di Benevento. Calcio d'inizio previsto per le ore 20:45.

Il match tra Benevento e Torino sarà trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La visione in di Benevento-Torino sarà disponibile su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite dispositivi come tablet, pc e smartphone scaricando l'applicazione dedicata.

L'alternativa è rappresentata da Now TV, piattaforma che permette di assistere alla programmazione Sky previo abbonamento ad uno dei pacchetti facenti parte dell'offerta.

Goal vi offrirà, come sempre, la diretta testuale di Benevento-Torino: aggiornamenti a partire dalle formazioni che animeranno la sfida, fino al racconto dettagliato e in tempo reale delle migliori azioni del 'Vigorito'.

Inzaghi senza lo squalificato Sau (fermato per 2 turni) e con il dubbio relativo all'acciaccato Insigne: Iago Falque pronto a partire titolare, l'alternativa è alzare Improta o Ionita sulla trequarti. Caldirola affianca di nuovo Glik in difesa, Maggio e Viola possibili opzioni a sorpresa.

Nicola dovrebbe proseguire sulla linea della continuità per quanto riguarda il modulo: difesa a tre con Izzo, Lyanco e Bremer a protezione della porta di Sirigu. Segre favorito su Linetty a centrocampo, così come Ansaldi su Murru e Ricardo Rodriguez. In attacco non si tocca Belotti: favorito Verdi per affiancare il 'Gallo'.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Dabo, Ionita; Iago Falque, Caprari; Lapadula.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Segre, Ansaldi; Verdi, Belotti.