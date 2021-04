Benevento-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Benevento sfida in casa il Sassuolo nel Monday Night della 30ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

BENEVENTO-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Benevento-Sassuolo

Benevento-Sassuolo Data: 12 aprile 2021

12 aprile 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite)

Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite) Streaming: Sky Go e NOW

Il Benevento di Pippo Inzaghi sfida in casa il Sassuolo di Roberto De Zerbi nel Monday Night della 30ª giornata di Serie A. I sanniti chiedono punti salvezza agli emiliani, che invece non hanno grandi obiettivi in questo finale di campionato, avendo già raggiunto quota 40 punti e trovandosi a 12 lunghezze di distacco dalla zona europea.

I giallorossi sono quindicesimi in classifica con 30 punti, a pari merito con la Fiorentina, con un cammino di 7 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte, mentre i neroverdi occupano il 9° posto a quota 40, con 10 successi, 10 pareggi e 9 k.o.

Nell'unico confronto casalingo in Serie A fra le due formazioni giocato al Vigorito il 19 novembre 2017, gli ospiti si sono imposti di misura per 2-1 con le reti di Matri e Peluso a vanificare il provvisorio pareggio di Armenteros.

Il Benevento è reduce da 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 4 giornate, il Sassuolo invece ha collezionato una vittoria, 2 sconfitte (inclusa quella nel recupero infrasettimanale contro l'Inter) e un pareggio nelle precedenti 4 gare giocate.

Gianluca Caprari, autore di 5 goal, è il miglior marcatore dei campani, mentre Ciccio Caputo e Domenico Berardi sono i due bomber degli emiliani con 11 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Benevento-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BENEVENTO-SASSUOLO

Benevento-Sassuolo si disputerà la sera di lunedì 12 aprile 2021 nel palcoscenico dello Stadio Ciro Vigorito di Benenento. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 4ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

Il posticipo Benevento-Sassuolo sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Geri De Rosa, con il commento tecnico di Fernando Orsi.

Chi lo preferisse potrà seguire Benevento-Sassuolo anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma o scaricando la app per sistemi iOS e Android.

Un'ulteriore possibilità per seguire il Monday Night in streaming è rappresentato da NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre la visione delle partite di Serie A a chi acquista il pacchetto Sport.

I lettori di Goal potranno seguire Benevento-Sassuolo anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Pippo Inzaghi avrà a disposizione quasi tutta la rosa, fatta eccezione per l'attaccante Moncini, ancora out per infortunio. Possibile ritorno al 4-3-2-1, col recuperato Letizia e Barba terzini e Tuia (o Caldirola) e Glik centrali di difesa. Viola verso la panchina, rebus tra trequarti e attacco coi dubbi Iago Falque-Insigne e Gaich-Lapadula. Ionita e Caprari dovrebbero ottenere una maglia. L'alternativa è il 3-5-2.

Da capire se De Zerbi schiererà nuovamente i nazionali Ferrari, Locatelli e Muldur lasciati fuori in via precauzionale causa spettro Covid contro Roma ed Inter. Chiriches e Rogerio verso la panchina, Magnanelli può partire dal 1' in mediana, rischia Boga.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Iago Falque, Caprari; Gaich.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Haraslin, Djuricic, Boga; Raspadori.