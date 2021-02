Benevento-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Benevento-Sampdoria 'lunch match' della 21esima giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e su come seguire la sfida in tv e streaming.

BENEVENTO-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Benevento-Sampdoria

Benevento-Sampdoria Data: 7 febbraio 2021

7 febbraio 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN, DAZN1 (numero 209 del satellite)

(numero 209 del satellite) Streaming: DAZN

Il 'lunch match' del 21° turno di Serie A propone una sfida tra due squadre che, al netto dei pronostici iniziali, stanno disputando un buon campionato: da una parte il Benevento, dall'altra la Sampdoria.

Segui Benevento-Sampdoria in diretta streaming su DAZN

Blucerchiati al decimo posto in classifica con 26 punti, quattro in più rispetto ai sanniti che possono godere di una posizione rassicurante: sono sette le lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione, un margine che al momento può far dormire sogni parzialmente tranquilli.

Qualche preoccupazione tra i campani si è però insinuata alla luce delle quattro gare consecutive senza vittorie: tre sconfitte e un pari, quello imposto dal Torino in rimonta, dal 2-0 al 2-2.

I ragazzi di Claudio Ranieri hanno alzato bandiera bianca contro la Juventus nel turno precedente: 0-2 firmato Chiesa e Ramsey, risultato tutto sommato giusto per ciò che si è visto sul terreno di gioco del 'Ferraris'.

L'andata fu un mix di emozioni pure: avanti di due goal, la Sampdoria si fece raggiungere e addirittura superare sul 2-3, grazie ad una doppietta di Caldirola e al sigillo finale di Letizia.

In questo articolo troverete tutto ciò che serve conoscere su Benevento-Sampdoria: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la gara in diretta tv e streaming.

ORARIO BENEVENTO-SAMPDORIA

Benevento-Sampdoria si giocherà domenica 7 febbraio 2021 allo stadio 'Ciro Vigorito' di Benevento, senza la presenza dei tifosi in ottemperanza alle norme anti-Covid. Calcio d'inizio previsto per le ore 12:30.

La sfida tra Benevento e Sampdoria sarà visibile sulle smart tv attraverso l'applicazione di DAZN, usufruibile anche sulle console di gioco Xbox (One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (4 e 5). Chi non possiede una smart tv può affidarsi a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick, utili per connettere il televisore a internet.

Coloro che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, potranno assistere al match su DAZN1 (canale numero 209 del satellite). App di DAZN disponibile anche per i possessori di Sky Q.

Benevento-Sampdoria sarà visibile anche in streaming su pc, collegandosi al sito ufficiale di DAZN, o su tablet e smartphone attraverso l'app dedicata. Basterà accedere con le proprie credenziali e poi selezionare l'evento per avviare la visione.

Sul nostro sito potrete seguire gli aggiornamenti in tempo reale di Benevento-Sampdoria, a partire dall'annuncio delle formazioni per poi passare alla diretta testuale con il racconto delle azioni salienti del match del 'Vigorito'.

Filippo Inzaghi senza il match-winner dell'andata, Letizia, ancora alle prese con la lesione al flessore. Il tecnico giallorosso si appresta a tornare al 4-3-2-1, abbandonando dunque la difesa a tre. Davanti Lapadula, supportato da Insigne e Caprari. Dubbio a centrocampo, dove dovrebbero spuntarla Hetemaj, Schiattarella e Viola, anche se pure Ionita spera di partire dall'inizio.

Ranieri con Quagliarella e uno tra Torregrossa (provato in allenamento) e Keita in attacco, Jankto favorito su Thorsby e Damsgaard per agire sull'out mancino e Adrien Silva in mezzo al campo. Confermata in blocco la difesa a protezione della porta di Audero. Sempre out Gabbiadini.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; R. Insigne, Caprari; Lapadula.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Torregrossa.