Benevento-Salernitana dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Benevento contro Salernitana nel Derby campano della 22ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il capolista di Pippo Inzaghi sfida in casa la di Gian Piero Ventura nel Derby campano, posticipo domenicale serale della 22ª giornata del campionato di Serie B.

I sanniti guidano la graduatoria con 50 punti, frutto di 15 vittorie, 5 pareggi e una sconfitta, mentre i granata occupano la 6ª posizione a quota 32 punti, con un cammino di 9 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte.

Nei 5 precedenti nel torneo cadetto fra le due formazioni, il bilancio pende dalla parte della compagine giallorossa, con 3 vittorie, un pareggio e un successo della Salernitana.

Il Benevento è reduce da 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate, gli amaranto invece hanno collezionato 3 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 gare di campionato.

Nicolas Viola e Massimo Coda sono i migliori marcatori del Benevento con 6 goal, Kiyine è invece il bomber della Salernitana con un bottino di 7 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Benevento-Salernitana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BENEVENTO-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Benevento-Salernitana

Benevento-Salernitana Data: 2 febbraio 2020

2 febbraio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO BENEVENTO-SALERNITANA

Benevento-Salernitana si disputerà la sera di domenica 2 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Valerio Marini della sezione di 1, è previsto per le ore 21.00. Sarà il 6° confronto in Serie B fra le due formazioni.

Il big match Benevento-Salernitana sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Benevento-Salernitana sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Dario Mastroianni.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità di vedere il posticipo Benevento-Salernitana in diretta streaming sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando l'evento dal palinsesto.

Conclusa la partita, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Pippo Inzaghi non cambia il suo Benevento e confermerà la stessa formazione che nell'ultima giornata ha superato 2-1 in trasferta il . Fra i pali ci sarà Montipò, davanti a lui linea a quattro con Maggio, Volta, Caldirola e Letizia. A centrocampo Hetemaj e Viola ad agire da mezzali ai lati del regista Schiattarella. Davanti il bomber Coda con Kragl e Marco Sau a supporto sulla trequarti. Indisponibili Tuia, Antei e Tello, tutti infortunati.

Ventura punterà sul 3-5-2 e avrà ai box il solo Mantovani. In attacco la scelta delle due punte dovrebbe ricadere su Djuric e Giannetti, con Jallow e Gondo che potrebbero accomodarsi in panchina, dove ci sarà anche il ristabilito Alessio Cerci. Gli esterni titolari dei granata saranno infatti Lombardi a destra e Cicerelli a sinistra, mentre Dziczek sarà il playmaker, affiancato dalle due mezzali Akpa Akpro e Kiyne. In difesa spazio dal 1' per Aya e Migliorini accanto a Jaroszynski, mentre i porta giocherà Micai.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Kragl, Sau; Coda.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Kiyne, Cicerelli; Djuric, Giannetti.