Benevento-Reggina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BENEVENTO-REGGINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Benevento-Reggina

Benevento-Reggina Data: 27 novembre 2021

27 novembre 2021 Orario: 14.00

14.00 Canale tv: DAZN, Sky Sport (canale 251 del satellite), Helbiz Live

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Bella sfida al Vigorito tra Benevento e Reggina, due formazioni in cerca di riscatto. Periodo complicato per i campani con tre sconfitte di fila dopo un buon inizio di campionato: attualmente la formazione allenata da Caserta si trova fuori dai playoff. Quella allenata da Aglietti, invece, è incostante: due sconfitte e una vittoria nelle ultime tre gare. Serve dunque un rilancio per entrambe con obiettivo rientrare nelle zone alte della classifica.

Il Benevento ha attualmente 19 punti frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. 18 reti fatte e 13 subite. In casa il rendimento dei giallorossi è di 11 punti con due sconfitte consecutive con 12 reti fatte e 9 subte.

La Reggina, invece, ha 22 punti con 6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte con 14 reti fatte e 11 subite. Tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Lontano dal Granillo i punti sono 11 con tre vittorie consecutive: sei le reti fatte e quattro subite.

L'ultimo precedente tra le due squadre, in incontri ufficiali, risale alla stagione 2014-15 in Serie C: successo del Benevento sulla Reggina per 4-0.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere sulla sfida tra Benevento-Reggina: dalle ultime relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BENEVENTO-REGGINA

La gara tra Benevento e Reggina, valida per la tredicesima giornata di Serie B, in programma per sabato 28 novembre, verrà disputata allo stadio "Oreste Vigorito" di Benevento. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 14.00-

DOVE VEDERE BENEVENTO-REGGINA IN TV

Possibile seguire Benevento-Reggina su DAZN, in diretta in diretta streaming su tutte le smart TV compatibili con la specifica app, oppure collegando il televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), o a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

L'alternativa è rappresentata da Sky, che consente la visione della gara ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite) e Sky Calcio (canale 251 del satellite) se in possesso dell'abbonamento dedicato.

L'alternativa è Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibbile tramite l'app dedicata anche sulle smart TV.

BENEVENTO-REGGINA IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire la sfida tra Benevento-Reggina in streaming sull'app e sul sito di DAZN: basterà aver sottoscritto l'abbonamento e seguire la gara tramite i dispositivi mobili in proprio possesso, sia su iOS che Android, come del resto tramite i propri PC o Notebook.

Un'altra via è rappresentata dallapp di Sky Go: anche in questo caso, dopo aver sottoscritto l'abbonamento, si può seguire il match tramite l'app scaricata su dispositivo mobile o sul proprio pc.

Altre due alternative sono Helbiz Live o NOW, quest'ultimo servizio di streaming Live e On Demand di Sky, che offre la possibilità di seguire la Serie B dopo l'acquisto del Pass Sport.

TELECRONISTI E SECONDA VOCE

Il telecronista di Benevento-Reggina su Dazn è Andrea Calogero.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraverso Goal sarà possibile seguire la diretta testuale di Benevento-Reggina. Vi accompagneremo fino al calcio d’inizio del match proponendovi tutte le notizie sula sfida e vi racconteremo le fasi cruciali e gli eventi della sfida dal calcio d’inizio fino al triplice fischio.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO-REGGINA

Probabile 4-2-3-1 per il Benevento con Paleari in porta, Letizia, Vogliacco, Barba ed Elia in difesa. Acampora e Calò in mezzo. Insigne, Ionita e Improta sulla trequarti con Sau centravanti.

4-4-2 per la Reggina con Turati in porta, Loiacono, Cionek, Stavropoulos e Liotti in difesa. Laribi, Hetemaj, Crisetig e Bellomo in mezzo. Montalto e Galabinov in avanti.

BENEVENTO (4-2-3-1): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Elia; Acampora, Calò; Insigne, Ionita, Improta; Sau.

REGGINA (4-4-2): Turati; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Liotti; Laribi, Hetemaj, Crisetig, Bellomo; Montalto, Galabinov.