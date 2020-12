Benevento da record contro il Sassuolo: 30 tiri e nessun goal

Sono 30 i tiri effettuati dal Benevento al 'Mapei Stadium', senza segnare: nessuno come i sanniti in Europa.

Il calcio, a volte, sa essere crudele: tirare 30 volte in una partita (media di un tiro ogni tre minuti) e perdere, per giunta senza trovare la via del goal. E' quanto accaduto al stasera contro il .

L'espulsione di Haraslin ad inizio ripresa ha agevolato l'assedio campano alla porta di Consigli, assolutamente straordinario con alcuni interventi da stropicciarsi gli occhi su Caprari e Lapadula. Il portiere neroverde ha commentato la prova della sua squadra ai microfoni di 'Sky Sport'.

"Siamo rimasti in dieci, bisognava soffrire. Le grandi annate passano anche da vittorie così. Le parate fanno sfogare la tensione. Dicevano che non sapevamo difendere e stasera abbiamo dimostrato il contrario. Gli avversari ci studiano, è da un po' che non giochiamo come sappiamo. Le assenze pesano ma è bello vincere anche così".

30 - Il Benevento ha effettuato 30 tiri contro il Sassuolo. Nessuna squadra ha calciato più volte in una singola partita in questa stagione senza trovare il gol nei cinque maggiori campionati europei. Impreciso.#SassuoloBenevento — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 11, 2020

Le 30 conclusioni tentate dal Benevento rappresentano un record a livello europeo: nei cinque massimi campionati, infatti, nessuna squadra ha calciato più volte senza andare a segno.

Uno sforzo immane che alla fine non ha pagato: alla squadra di Inzaghi è mancato proprio un Inzaghi.