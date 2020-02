Benevento-Pordenone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Benevento sfida il Pordenone nel big match della 24ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il capolista di Pippo Inzaghi sfida in casa il Pordenone di Attilio Tesser nel big match della 24ª giornata di Serie B. I sanniti guidano la classifica con 54 punti, frutto di 16 vittorie, 6 pareggi e una sconfitta, i friulani si trovano al 5° posto con e a quota 36 punti, con un cammino di 10 vittorie, 6 pareggi e 7 k.o.

Sarà il 2° confronto fra le due formazioni in Serie B dopo la gara di andata, terminata con un pareggio per 1-1 con le reti di Kragl per i giallorossi e di Camporese per i neroverdi. I sanniti sono reduci da 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate, il Pordenone invece ha collezionato 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 partite giocate.

Marco Sau, Nicolas Viola e Massimo Coda sono i migliori marcatori del Benevento con 6 reti realizzate a testa, mentre Luca Strizzolo è il bomber del Pordenone con un bottino di 7 goal segnati. In questa pagina tutte le informazioni su Benevento-Pordenone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BENEVENTO-PORDENONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Benevento-Pordenone

Benevento-Pordenone Data: 15 febbraio 2020

15 febbraio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO BENEVENTO-PORDENONE

Benevento-Pordenone si disputerà il pomeriggio di sabato 15 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco, è in programma alle ore 15.00. Sarà il 2° confronto fra le due squadre in Serie B.

Il big match Benevento-Pordenone sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Gabriele Giustiniani.

Gli utenti DAZN potranno seguire Benevento-Pordenone in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi sul sito ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà scaricare la app e in seguito avviarla e selezionare la gara dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Pippo Inzaghi dovrebbe far ritorno al 4-3-2-1. Mancheranno per squalifica Schiattarella e Volta, mentre sono indisponibili per infortunio Antei, Kragl, Gyamfi, Tuia, Tello e Vokic. In attacco Moncini potrebbe essere preferito come riferimento offensivo a Coda, con Roberto Insigne e Sau a sostegno sulla trequarti. In mediana Viola sarà impiegato da regista, con Del Pinto ed Hetemaj ai suoi lati come mezzali. Davanti al portiere Montipò, emergenza in difesa per la capolista: a destra rientrerà Maggio dopo il turno di squalifica, con Letizia a sinistra e Barba spostato al centro in coppia con Caldirola.

Tesser si affiderà al 4-3-1-2. Fra i pali ci sarà Di Gregorio, davanti a lui Semenzato e De Agostini agiranno da terzini, mentre Barison affiancherà Bassoli al centro della difesa. Burrasi sarà il playmaker di centrocampo, con Misuraca e Mazzocco che dovrebbero fare le mezzali ai suoi lati. Davanti, infine, sulla trequarti Tremolada rileverà l'infortunato Gavazzi, mentre Strizzolo e Candellone formeranno il tandem d'attacco. Indisponibili per infortunio anche Zanon e Pobega.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Barba, Caldirola, Letizia; Del Pinto, Viola, Hetemaj; R. Insigne, Sau; Moncini.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Barison, Bassoli, De Agostini; Misuraca, Burrai, Mazzocco; Tremolada; Strizzolo, Candellone.