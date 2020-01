Benevento-Pisa dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Benevento ospita il Pisa nel posticipo domenicale del 20° turno di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il capolista di Pippo Inzaghi sfida in casa il Pisa di Luca D'Angelo nel posticipo domenicale serale della 20ª giornata di Serie B. I sanniti guidano la classifica con 46 punti, frutto di 14 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, i toscani si trovano in 13ª posizione assieme allo con 34 punti e un cammino di 6 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte.

Nei 3 precedenti in Serie B fra le due squadre, il Pisa non ha mai vinto, con due successi giallorossi e un pareggio. Gli stregoni sono reduci da una striscia positiva di 7 vittorie consecutive, i nerazzurri invece hanno collezionato una vittoria, 2 sconfitte consecutive e un pareggio nelle ultime 4 giornate.

Nicolas Viola è il miglior marcatore dei campani con 6 reti all'attivo, mentre Michele Marconi è il bomber dei toscani con 10 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Benevento-Pisa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BENEVENTO-PISA

Benevento-Pisa si disputerà la sera di domenica 19 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina, è in programma per le ore 21.00. Sarà il 4° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

Il posticipo Benevento-Pisa sarà trasmesso in diretta da DAZN, che detiene i diritti della Serie B, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Mancini.

Gli abbonati DAZN potranno seguire Benevento-Pisa in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Terminata la gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Pippo Inzaghi punterà sul classico 4-3-1-2. In attacco il bomber Coda sarà il centravanti, con Kragl e Sau a supporto sulla trequarti. In mediana la regia sarà affidata a Schiattarella, mentre Hetemaj e Viola saranno le due mezzali. In difesa coppia centrale composta da Tuia e Caldirola, con Maggio e Letizia terzini. In porta ci sarà Montipò.

D'Angelo si affiderà al 4-3-1-2. In attacco Fabbro e Vido dovrebbero essere preferiti a Moscardelli e Marconi. Alle loro spalle, a supporto sulla trequarti, ci sarà Siega. In mediana De Vitis sarà il playmaker, mentre Gucher e Marin giocheranno da mezzali. Nel reparto difensivo, Belli e Lisi agiranno da esterni bassi, con Benedetti e Ingrosso a formare la coppia centrale. Indisponibili gli infortunati Meroni e Varnier.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Tuia, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Kragl, Sau; Coda.

PISA (4-3-1-2): Gori; Belli, Benedetti, Ingrosso, Lisi; Gucher, De Vitis, Marin; Siega; Vido, Fabbro.