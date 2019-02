Benevento-Pescara: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Benevento ospita il Pescara nella 26ª giornata infrasettimanale di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Benevento di Cristian Bucchi sfida il Pescara di Giuseppe Pillon nel big match del 26° turno infrasettimanale del campionato di Serie B. I sanniti sono quarti con 40 punti e un cammino di 11 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, e hanno una lunghezza di ritardo in classifica dagli abruzzesi, terzi con 41 punti frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte.

Segui live e in esclusiva Benevento-Pescara su DAZN

Il bomber Massimo Coda è il miglior marcatore fra i giallorossi con 12 goal in 22 presenze, mentre l'attaccante Leonardo Mancosu è il giocatore più prolifico del Pescara con 15 reti in 24 partite giocate. Il Benevento è in un buon momento di forma e ha ottenuto 2 vittorie consecutive e un pareggio nelle ultime 3 giornate, andamento simile per il Pescara, che ha collezionato un pareggio e 2 successi di fila nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA BENEVENTO-PESCARA

Benevento-Pescara si giocherà martedì 26 febbraio 2019 alle ore 18.00 nel palcoscenico dello Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Per le due formazioni sarà il 2° confronto nel campionato di Serie B. I biglietti di Benevento-Pescara sono acquistabili online sul circuito ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE BENEVENTO-PESCARA IN TV E STREAMING

La partita Benevento-Pescara sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su su diversi dispositivi, fra i quali smart tv compatibili, pc, tablet e smartphone. Sarà anche possibile godersi la partita attraverso l'utlizzo di dispositivi quali Chromecast e Amazon Fire Stick, oppure ancora collegando alla propria tv un decoder Sky Q o una console Play Station 4 e Xbox One.

L'evento resterà disponibile anche on demand, per cui tifosi e appassionati potranno vedere l'intera gara o soltanto gli highlights quando preferiranno. La gara sarà inoltre trasmessa in diretta su Rai Sport (canali 57 HD e 58 del digitale terrestre) a partire dalle ore 17.55.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO-PESCARA

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Maggio, Costa, Tuia, Caldirola; Bandinelli, Crisetig, Bonaiuto; Asencio, Coda, Insigne.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Gravillon, Campagnaro, Scognamiglio, M. Ciofani; Crecco, Brugman, Memushaj; Mancuso, Monachello, Marras.