Il Benevento sfida il Perugia nel posticipo domenicale serale della 7ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

BENEVENTO-PERUGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Benevento di Fabio Caserta ospita il Perugia di Massimiliano Alvini nel posticipo domenicale serale della 7ª giornata di Serie B. I sanniti sono quinti in classifica con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, mentre gli umbri si trovano al 10° posto a quota 9, con un cammino di 2 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta.

Le due squadre si sono affrontate 6 volte nel campionato di Serie B, con un bilancio favorevole ai campani di 4 vittorie, un pareggio e un'affermazione del Grifone. I giallorossi sono l'unica squadra del torneo cadetto a non aver né segnato né subito finora goal di testa.

Il Benevento viene da 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 partite disputate, mentre il Perugia ha collezionato 3 pareggi e un successo nelle precedenti 4 giornate: gli umbri non infilano una serie positiva più lunga in Serie B da settembre 2019 (6 risultati utili consecutivi).

Gianluca Lapadula è il bomber dei sanniti con 4 reti realizzate tutte nelle ultime 2 gare: nei due precedenti incroci nel torneo con i biancorossi, quando vestiva la maglia del Pescara nel 2015/16, prese parte alla realizzazione di 3 marcature.

Il difensore Aleandro Rosi è invece il giocatore più prolifico della squadra umbra con 2 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Benevento-Perugia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BENEVENTO-PERUGIA

Benevento-Perugia si disputerà la sera di domenica 3 ottobre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 7ª in Serie B fra le due formazioni e sarà diretta dal signor Livio Marinelli di Tivoli, è in programma alle ore 20.30.

Infine la gara sarà trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

Mediante DAZN, Sky Go edil posticipo domenicale di Serie B,sarà visibile sia sudispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app di riferimento, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme.

Un'ulteriore alternativa è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il pass Sport.

La sfida potrà essere seguita grazie a Goal.com anche in diretta testuale. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi dal calcio d'inizio al fischio finale.

Caserta manderà in campo i sanniti con il 4-3-3. L'assenza pesante per i giallorossi sarà quella dello squalificato Glik in difesa, ma mancheranno anche Improta e Sau, che hanno saltato per infortunio anche l'ultimo impegno infrasettimanale con il Como. In attacco Lapadula sarà il centravanti in un tridente con Roberto Insigne (favorito su Elia) e Brignola. A centrocampo Viviani sarà il playmaker, con Tello e Ionita ai suoi lati come mezzali. In difesa toccherà a Vogliacco far coppia al centro con Barba, mentre Letizia e Foulon saranno i due terzini. In porta giocherà Paleari.

Alvini punterà su un 3-4-1-2. Davanti al portiere Chichizola, in difesa giocheranno Rosi, Curado e Sgarbi. Falzerano e Murano (favorito su Lisi) saranno gli esterni di centrocampo, con Segre e Burrai in mezzo al campo. Davanti sarà riproposto il tandem composto da Carretta e Manuel De Luca, con l'ivoriano Kouan a supporto sulla trequarti.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Foulon; Tello, Viviani, Ionita; R. Insigne, Lapadula, Brignola.

PERUGIA (3-4-1-2): Chichizola; Rosi, Curado, Sgarbi; Falzerano, Segre, Burrai, Murano; Kouan; Carretta, M. De Luca.