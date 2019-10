Benevento-Perugia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Benevento capolista ospita il Perugia nel big match dell'8° turno di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Pippo Inzaghi, capolista della Serie B, sfida in casa il di Massimo Oddo nell'8ª giornata di campionato. I sanniti guidano la graduatoria con 15 punti, frutto di 4 vittorie e 3 pareggi, mentre gli umbri dividono il 2° posto con , e a quota 14, con un cammino di 4 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta.

Nei 4 precedenti nel campionato di Serie B, i giallorossi conducono con 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta. La squadra di Inzaghi viene da 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 giornate, quella di Oddo è reduce da un pareggio, 2 vittorie su e Pisa e una pesante sconfitta contro l'Empoli.

Il tedesco Oliver Kragl con 2 reti è il giocatore più prolifico del Benevento, l'attaccante del Perugia Pietro Iemmello è il capocannoniere della Serie B con 7 goal, a pari merito con Marconi del Pisa. In questa pagina tutte le informazioni su Benevento-Perugia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Partita: Benevento-Perugia

Benevento-Perugia Data: 19 ottobre 2019

19 ottobre 2019 Orario: 18.00

18.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Benevento-Perugia si disputerà il pomeriggio di sabato 19 ottobre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli, è in programma per le ore 18.00.

Il big match Benevento-Perugia sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con l'applicazione, e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli abbonati Sky avranno inoltre la possibilità di vedere la partita in tv mediante la app presente nel decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Ricky Buscaglia.

Gli utenti DAZN avranno anche la possibilità, se lo vorranno, di seguire la sfida Benevento-Perugia in diretta streaming sul proprio pc o notebook collegandosi alla pagina ufficiale del servizio, oppure su dispositivi mobili quali tablet e smartphone scaricando la app per sistemi Android e iOS e in seguito avviandola e selezionando l'evento dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Pippo Inzaghi punterà ancora sul 4-4-2. Fra i pali ci sarà Montipò, in difesa, considerata la squalifica di Maggio, a destra agirà Tuia, con Antei e Caldirola centrali e Di Chiara a sinistra. A centrocampo Roberto Insigne e uno fra Kragl e Tello presidieranno le due corsie laterali, mentre Hetemaj e Viola saranno gli interni. In attacco tandem composto da Armenteros e dal bomber Coda. Sau dovrebbe partire dalla panchina, pronto a subentrare.

Oddo dovrebbe affidarsi invece al 4-3-2-1. In attacco Iemmello sarà il centravanti, con Buonaiuto e lo spagnolo Paulo Fernandes a supporto sulla trequarti. In mezzo al campo Carraro sarà confermato in regia, con Kouan e Falzerano ad agire da mezzali. Fra i pali agirà Vicario, davanti a lui la linea difensiva vedrà Rosi e Di Chiara terzini, con Gyomber e Falasco a comporre la coppia centrale.

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Tuia, Antei, Caldirola, Letizia; Insigne, Hetemaj, Viola, Kragl; Armenteros, Coda.

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Gyomber, Falasco, Di Chiara; Kouan, Carraro, Falzerano; Buonaiuto, Paulo Fernandes; Iemmello.