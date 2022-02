Benevento-Parma dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BENEVENTO-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Benevento-Parma

Data: 5 febbraio 2022

Orario: 14:00

Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (Canale 202 del satellite), Helbiz Live

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Il Benevento per accorciare rispetto alle squadre che lo precedono, il Parma per scalare la classifica in vista di un'ultima parte di stagione infuocata: questo, ma molto altro sarà la ventunesima giornata di Serie B.

Il Benevento di Fabio Caserta è reduce dalla sconfitta contro l'Alessandria per 2-0: l'ultimo successo risale al 13 gennaio, quando ha battuto per 3-1 il Monza.

Il Parma ha vinto solo una delle ultime cinque gare, contro l'Alessandria: poi tre pareggi e una sconfitta e una situazione di classifica che Simy e Pandev, nuovi arrivati, proveranno a migliorare.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere sulla sfida Benevento-Parma: dalle ultime relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BENEVENTO-PARMA

La gara tra Benevento e Parma, in programma sabato 5 febbraio 2022, verrà disputata allo stadio "Ciro Vigorito" di Benevento: il fischio d'inizio è fissato per le ore 14:00.

DOVE VEDERE BENEVENTO-PARMA IN TV

Sarà possibile seguire Benevento-Parma su DAZN, in diretta su tutte le smart TV compatibili con la specifica app, oppure collegando il televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), o a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

L'alternativa è come sempre Sky, al canale Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite), se in possesso dell'abbonamento dedicato.

La terza alternativa è Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibbile tramite l'app dedicata anche sulle smart TV.

BENEVENTO-PARMA IN DIRETTA STREAMING

La diretta streaming di Benevento-Parma sarà fruibile sull'app e sul sito di DAZN: basterà aver sottoscritto l'abbonamento e seguire la gara tramite i dispositivi mobili in proprio possesso, sia su iOS che Android, o sui propri PC e Notebook.

La sfida sarà visibile in diretta streaming anche sull'app di Sky Go: basterà, dopo aver attivato lo speciale abbonamento, selezionare l'evento.

Altre due alternative sono Helbiz Live o NOW, quest'ultimo servizio di streaming Live e On Demand di Sky, che offre la possibilità di seguire la Serie B dopo l'acquisto del Pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraverso GOAL sarà possibile seguire, come sempre, la diretta testuale di Benevento-Parma. GOAL vi accompagnerà fino al calcio d’inizio del match proponendovi tutte le notizie e gli eventi della sfida dal calcio d’inizio fino al triplice fischio.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO-PARMA

Caserta con il 4-3-3 con Paleari tra i pali, Letizia, Vogliacco, Barba e Masciangelo in difesa. In mediana Acampora, Calò e Ionita giocheranno alle spalle di Insigne, Moncini e Tello.

Per Iachini invece 3-5-2 con Buffon in porta, Del Prato, Cobbaut e Danilo in difesa, Rispoli, Sohm, Vazquez, Schiattarella e Costa in mediana con la probabile coppia d'attacco composta da Benedyczak e Pandev. Simy out.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Masciangelo; Acampora, Calò, Ionita; Insigne, Moncini, Tello.

PARMA (3-5-2): Buffon; Del Prato, Cobbaut, Danilo; Rispoli, Sohm, Vazquez, Schiattarella, Costa; Benedyczak, Pandev.