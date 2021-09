Benevento-Lecce dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Benevento sfida il Lecce nell'anticipo della 3ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BENEVENTO-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Benevento di Fabio Caserta sfida il Lecce di Marco Baroni nell'anticipo del venerdì della 3ª giornata di Serie B. I sanniti hanno collezionato 3 punti in due partite, con un cammino di una vittoria e una sconfitta, mentre i salentini hanno al momento un solo punto, in virtù di una sconfitta all'esordio contro la Cremonese e di un pareggio nella seconda giornata contro il Como.

Sarà la terza sfida nel campionato di Serie B fra le due formazioni: nei due precedenti sono arrivati finora 2 pareggi. Entrambe le squadre nutrono ambizioni di alta classifica e puntano ad un ritorno in Serie A.

Due gli ex del confronto: il bomber Gianluca Lapadula, ora in forza al Benevento, ha totalizzato 25 presenze e 11 goal in Serie A con i pugliesi nel 2019/20, mentre il difensore Alessandro Tuia ha disputato 3 stagioni con la maglia del Benevento dal 2018 al 2021, con un bilancio di 26 presenze, tre goal e un assist in Serie B e 27 presenze e una rete in Serie A.

In questa pagina tutte le informazioni su Benevento-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BENEVENTO-LECCE

Benevento-Lecce si disputerà la sera di venerdì 10 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Alberto Santoro della sezione di Messina, è previsto alle ore 20.30.

L'anticipo della 3ª giornata di Serie B, Benevento-Lecce, potrà essere seguito in tv su diverse piattaforme. Su DAZN sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, o ancora ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, che sarà affiancato da Fabio Bazzani al commento tecnico.

Su Sky, invece, Benevento-Lecce sarà trasmessa sul canale Sky Sport (numero 251 del satellite). Infine la gara sarà trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

Con DAZN, Sky Go ed Helbiz Live sarà possibile guardare Benevento-Lecce in diretta streaming sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando le rispettive app, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme.

Un'ulteriore soluzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass sport.

sarà possibile seguire l'anticipo della 3ª giornata di Serie B, anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

Caserta dovrebbe affidarsi davanti sul piano tattico ad un 4-4-1-1. Davanti potrebbe essere confermato Sau, visto che Lapadula rientrerà dal Sudamerica per gli impegni con il Perù nelle Qualificazioni Mondiali. A supporto sulla trequarti agirà probabilmente Roberto Insigne. A centrocampo Ionita e Calò saranno i due interni, con Elia a destra e Improta sulla fascia sinistra. Fra i pali giocherà Paleari, in difesa la coppia centrale sarà composta da Glik e Barba, con Letizia e Foulon (in vantaggio su Masciangelo) come terzini.

Baroni dovrebbe mandare in campo i salentini con il 4-3-3. Davanti al portiere Gabriel, Tuia e Lucioni agiranno da centrali difensivi, con Gendrey e Vera terzini. La regia sarà affidata a Hjulmand, mentre Majer ed Helgason potrebbero agire da mezzali. Il bomber Coda guiderà il tridente offensivo, con Strefezza e Olivieri favoriti su Listowski e Di Mariano per completare il reparto offensivo.

BENEVENTO (4-4-1-1): Paleari; Letizia, Glik, Barba, Foulon; Elia, Ionita, Calò, Improta; R. Insigne; Sau.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Tuia, Lucioni, Vera; Majer, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Coda, Olivieri.