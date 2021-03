Tensione al Benevento: Inzaghi esclude Insigne e Schiattarella per motivi disciplinari

Il tecnico dei sanniti ha preso provvedimenti immediati a seguito di una lite in allenamento, scaturita da un contrasto piuttosto duro.

Una vittoria che manca da quasi due mesi, una classifica che si sta facendo sempre più deficitaria. Il Benevento di Filippo Inzaghi non attraversa un buon momento, nonostante fino a qualche giornata fa si parlasse dei sanniti come di rivelazione.

Nel club campano il clima non sarebbe dei migliori e la tensione sembra salire. Tanto che nell'allenamento di ieri, come riportato da 'Il Mattino', Pasquale Schiattarella e Roberto Insigne sono stati protagonisti di una lite.

Tutto sarebbe scaturito da un duro contrasto di gioco, alla quale avrebbe fatto seguito una discussione prolungata che Inzaghi e i suoi collaboratori non sono riusciti a sedare sul nascere.

Il tecnico ha così deciso di escludere sia il centrocampista sia l'attaccante per ragioni disciplinari. Oggi non saranno nemmeno in panchina nella partita contro lo Spezia. Una gara che vale più dei semplici tre punti in palio.