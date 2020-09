Benevento-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Benevento sfida in casa l'Inter nel recupero della 1ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BENEVENTO-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 30 settembre 2020

30 settembre 2020 Orario: 18.30

18.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

L'Inter di Antonio Conte fa visita al Benevento di Pippo Inzaghi nel recupero infrasettimanale della 1ª giornata di . Entrambe le squadre arrivano al confronto con 3 punti in classifica: i milanesi hanno superato con qualche affanno la per 4-2 al Meazza, mentre i sanniti si sono imposti per 3-2 in trasferta contro la .

L'unico precedente nel massimo campionato in casa della squadra giallorossa risale al 1° ottobre 2017 e vide l'Inter, guidata all'epoca da Luciano Spalletti, espugnare per 2-1 il Vigorito grazie ad una doppietta di Brozovic. Di D'Alessandro, invece, l'unica rete degli Stregoni in quell'occasione.

Luca Caldirola, ex del confronto, avendo militato nelle Giovanili dell'Inter ed avendo esordito con i nerazzurri in Prima squadra in , è stato autore di una doppietta al suo debutto assoluto in Serie A contro i blucerchiati.

Fra i nerazzurri potrebbe registrarsi l'esordio da titolare di Arturo Vidal: l'ex centrocampista della è subentrato a partita in corsa nella sfida interna contro i viola di Iachini. In questa pagina tutte le informazioni su Benevento-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming

ORARIO BENEVENTO-INTER

Benevento-Inter si disputerà la sera di mercoledì 30 settembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Il calcio di inizio della partita, che sarà la 3ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 18.30.

La sfida Benevento-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Riccardo Gentile curerà la telecronaca, supportato da Fernando Orsi al commento tecnico.

Sono due le opzioni disponibili per poter vedere Benevento-Inter in diretta . La prima, riservata agli utenti Sky, è rappresentata dal servizio Sky Go, attraverso il quale è possibile seguire la gara sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, nel secondo sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

La seconda è costituita da Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che offre a chi acquista uno dei pacchetti dedicati, la visione di diversi eventi sportivi fra cui le partite della Serie A trasmesse dalla tv satellitare.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal potranno inoltre seguire Benevento-Inter in diretta testuale sul sito. Collegandosi col portale, troveranno infatti fin dal prepartita tutte le ultime novità e curiosità sulla sfida e le formazioni ufficiali delle due squadre. Dopo il calcio di inizio, avranno poi gli aggiornamenti live minuto per minuto fino al fischio finale.

Prevista qualche novità nell'undici titolare dei sanniti visti i molteplici impegni ravvicinati. In attacco è possibile la conferma di Roberto Insigne a destra, con Lapadula che potrebbe rilevare Moncini nel ruolo di centravanti e Sau prendere il posto di Caprari come esterno alto a sinistra. A centrocampo, invece, dovrebbero essere confermati Schiattarella da playmaker e le due mezzali Ionita e Dabo, tutti visti già all'opera a Genova. Dietro, davanti al portiere Montipò, Glik e Caldirola comporranno la coppia centrale difensiva, con Letizia e Foulon terzini. Ai box per problemi fisici Kragl, Tello e Viola.

Anche Conte pensa di apportare alcune modifiche alla squadra che ha superato in casa la Fiorentina. Innanzitutto in difesa, dove, davanti a capitan Handanovic, superato l'infortunio alla caviglia dovrebbe tornare dal 1' l'olandese De Vrij. Ai suoi lati agiranno Skriniar (in vantaggio su D'Ambrosio) e Bastoni. A centrocampo la grossa novità potrebbe essere costituita dall'impiego dal 1' del cileno Vidal nel ruolo di mezzala sinistra. Il cileno rileverebbe Eriksen, con Barella e Brozovic confermati nei ruoli di mezzala destra e regista. Sulle due fasce a destra si rivedrà da titolare Hakimi, mentre a sinistra Young è in vantaggio su Kolarov. Nessuna sorpresa invece in attacco, dove a comporre il tandem offensivo saranno i soliti Lukaku e Lautaro Martínez.

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Lapadula, Sau.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; R. Lukaku, Lautaro Martínez.