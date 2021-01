Benevento, il presidente Vigorito e Pippo Inzaghi: "Se lo esonero, lo schiero centravanti"

Il numero uno del club campano, sorpresa di quest'inizio di stagione: "È il nostro segreto. Quando si allena fa ancora certi goal ed esulta".

Il è una delle grandi sorprese, se non la grande sorpresa, dell'avvio di stagione in . 21 punti in 16 partite per la squadra campana, guidata da Filippo Inzaghi.

L'ex attaccante del ha trovato l'ambiente ideale e il presidente Oreste Vigorito, ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport', ha elogiato il suo lavoro e quello del direttore sportivo Pasquale .

"Inzaghi è il nostro segreto. Anzi il vero segreto è il feeling che si è creato tra lui e Foggia. Hanno giocato insieme. Pasquale era convinto della scelta di Inzaghi. Ho detto a Pippo che se lo esonero lo rimetto in campo, ma da centravanti. Pensi che quando si allena con la squadra fa ancora certi goal e bisognerebbe vedere come esulta".

Visto che comunque l'esonero non è assolutamente nei piani del presidente, l'attaccante potrebbe arrivare dal mercato, come confermato dal presidente, che non manca di tirare una frecciata a chi in estate ha detto 'no' al suo club.