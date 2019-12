Benevento-Frosinone, si infortuna l'arbitro: Marinelli costretto al cambio

Al 75' il direttore di gara è stato sostituito dal quarto uomo Robilotta dopo aver accusato un problema muscolare.

Non solo i giocatori. A volte può capitare anche agli altri protagonisti del mondo del calcio. Come gli arbitri. Basti vedere -, big match della 17esima giornata di Serie B che non ha visto Dionisi o Viola uscire per infortunio, ma bensì il direttore di gare Marinelli.

Infortunio per l'arbitro a Benevento 🚑

Scivolato in mezzo al campo durante la seconda frazione, Marinelli ha infatti provato a rimanere in campo, non riuscendo però più a correre per il problema muscolare. Al suo posto in quel di Benevento il quarto uomo Robilotta, subentrato al minuto 75.

Un curioso fuori programma, con Marinelli chiaro al momento del cambio:

"Non ce la faccio".

Robilotta ha così diretto l'ultima parte di gara, aumentando il numero di ammoniti e portandolo a sei: Haas, Brighenti e Capuano si sono uniti a Paganini, Zampano e Gori, tutti precendentemente destinatari di cartellino giallo da parte di Marinelli. Tutti all'indirizzo del Frosinone.

Non solo il cambio dell'arbitro a Benevento, visto che a fine primo tempo si è verificato un parziale blackout dell’impianto di illuminazione. La gara delle curiosità, in cui esultano solo i padroni di casa.