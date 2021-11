BENEVENTO-FROSINONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Benevento di Fabio Caserta ospita il Frosinone di Fabio Grosso nella 12ª giornata del campionato di Serie B. I sanniti sono risaliti al 4° posto in classifica con 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitti, mentre i ciociari si trovano in 6ª posizione a quota 18, con un cammino di 4 successi, 6 pareggi e un k.o.

Entrambe le formazioni sono al momento in lotta per le posizioni di vertice, e distano rispettivamente 3 e 4 lunghezze dal Pisa capolista. Benevento e Frosinone si sono affrontate in Serie B altre 4 volte, con un bilancio favorevole ai campani di 3 successi e un'affermazione dei Canarini.

I sanniti vengono da un pareggio, 2 vittorie e una sconfitta contro il Brescia nell'ultimo turno, mentre i ciociari hanno collezionato 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate.

Gianluca Lapadula è uno dei bomber del campionato cadetto con 6 goal all'attivo, tutti realizzati dall'interno dell'area di rigore. In casa Frosinone, invece, spiccano le 3 reti di Gabriel Charpentier, miglior marcatore dei laziali. In questa pagina tutte le informazioni su Benevento-Frosinone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BENEVENTO-FROSINONE

Benevento-Frosinone si disputerà la sera di sabato 6 novembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido e sarà la 5ª fra le due formazioni in Serie B, è in programma alle ore 18.30.

Sono diverse le opzioni a disposizione dei tifosi per vedere in tv Benevento-Frosinone. La partita su DAZN sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX, oppure ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca sarà curata da Alessandro Rimi.

Su Sky, invece, Benevento-Frosinone sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre). Infine la gara sarà trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

Anche per seguire il match in diretta streaming sono disponibili varie alternative. Con DAZN, Sky Go e Helbiz Live la partita sarà visibile sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando la app di riferimento in base al sistema operativo iOS o Android, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme dal proprio apparecchio.

Gli utenti DAZN, al termine del match, avranno anche a disposizione on demand gli highlights e l'evento integrale.

Una quarta possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass sport.

Grazie a Goal potrete seguire Benevento-Frosinone anche in diretta testuale. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Caserta si affiderà al consueto 4-2-3-1. Davanti Lapadula agirà da centravanti, con qualche dubbio sui tre trequartisti al suo supporto: sono favoriti per partire dal 1' Roberto Insigne, Sau e Ionita, ma non è da escludere l'impiego di qualcuno fra Elia, Tello e Brignola. In mediana Viviani e Acampora si giocano il posto accanto a Calò. Tutto definito invece in difesa, dove, davanti al portiere Manfredini, Glik e Barba formeranno la coppia centrale, con Letizia e Foulon ad agire da terzini.

Dubbi in avanti anche per Grosso, che sul piano tattico è orientato a confermare il 4-3-3. Il ballottaggio principale è per il ruolo di centravanti, conteso da Charpentier (favorito visto lo stato attuale di gran forma) e Novakovich, mentre Canotto e Garritano dovrebbero agire da esterni offensivi del tridente. A Matteo Ricci sarà affidata la cabina di regia. Ai suoi lati ci saranno le due mezzali Boloca e Lulic. Fra i pali agirà Ravaglia. In difesa Casasola e Zampano si candidano come esterni bassi titolare, mentre Szyminski e Cotali saranno i due centrali.

BENEVENTO (4-2-3-1): Manfredini; Letizia, Glik, Barba, Foulon; Viviani, Calò; R. Insigne, Sau, Ionita; Lapadula.

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Casasola, Szyminski, Cotali, Zampano; Boloca, M. Ricci, Lulic; Canotto, Charpentier, Garritano.