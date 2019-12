Benevento-Frosinone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Benevento sfida il Frosinone nel big match della 17ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il capolista di Pippo Inzaghi sfida il 3° in classifica di Alessandro Nesta nel big match della 17ª giornata di Serie B. I sanniti hanno 37 punti in classifica, frutto di 11 vittorie, 4 pareggi ed una sconfitta, i ciociari sono a quota 26 con un cammino di 7 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte.

Segui Benevento-Frosinone in diretta streaming su DAZN

Nei 2 precedenti in Serie B il Frosinone non ha mai vinto, visto che il bilancio è di un successo per i giallorossi e di un pareggio. La capolista è reduce da un filotto positivo di 4 vittorie consecutive, mentre i laziali hanno collezionato una sconfitta in trasferta e 3 vittorie consecutive.

La sfida mette di fronte due tecnici che sono stati campioni di squadra nel e in Nazionale, dove hanno condiviso il trionfo ai Mondiali di nel 2006. L'unico precedente in cui si sono ritrovati da avversari in panchina è la sfida dei playoff fra il e il datata 3 giugno 2018 e vinta con un netto 3-0 dai lagunari di Pippo Inzaghi, con gli umbri di Alessandro Nesta eliminati dalla contesa per la promozione.

Nicolas Viola e Massimo Coda sono i bomber del Benevento con 5 goal, Camillo Ciano è invece il miglior realizzatore del Frosinone con 6 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Benevento-Frosinone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BENEVENTO-FROSINONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Benevento-Frosinone

Benevento-Frosinone Data: 21 dicembre 2019

21 dicembre 2019 Orario: 18.00

18.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO BENEVENTO-FROSINONE

Benevento-Frosinone si disputerà il pomeriggio di sabato 21 dicembre 2019 alle ore 18.00 nel palcoscenico dello Stadio Ciro Vigorito di Benevento. La gara, che sarà diretta dal signor Livio Marinelli, della sezione di Tivoli, sarà la 3ª in Serie B fra le due squadre.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva il big match della 17ª giornata di Serie B Benevento-Frosinone, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Benevento-Frosinone sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Edoardo Testoni.

Gli utenti DAZN avranno anche la possibilità di seguire la sfida Benevento-Frosinone in diretta sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come tablet o smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android e in seguito avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Terminata la gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Pippo Inzaghi confermerà il 4-3-2-1 e si affiderà in attacco al bomber Coda, con Kragl e Sau a supporto. A centrocampo Schiattarella sarà il playmaker, mentre Hetemaj e Viola agiranno da mezzali. Davanti al portiere Montipò, difesa scolpita con Maggio e Letizia esterni bassi e Antei e Caldirola come coppia centrale. Torna a disposizione dopo diverso tempo Volta, che ha superato i suoi problemi fisici e dovrebbe partire dalla panchina.

Nesta avrà indisponibile per infortunio il solo Rohden. Nel suo 3-5-2 non dovrebbero esserci grosse sorprese, con un undici che dovrebbe veder schierati i giocatori di maggiore esperienza. Davanti il solito tandem composto da Ciano e Dionisi. In mediana Zampano e Beghetto sulle fasce, Maiello in regia e Paganini e Gori come mezzali. Dietro la linea a tre davanti a Bardi sarà composta da Brighenti, Ariaudo e Capuano.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Kragl, Sau; Coda.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Paganini, Maiello, Gori, Beghetto; Ciano, Dionisi.