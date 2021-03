Benevento-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Benevento-Fiorentina sfida valida per la 27° giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e su come assistere al match in tv e streaming.

BENEVENTO-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Benevento-Fiorentina

Benevento-Fiorentina Data: 13 marzo 2021

13 marzo 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite)

Streaming: Sky Go e Now Tv

La Serie A torna in campo nel weekend con la 27° giornata, proponendo sfide delicate come quella tra Benevento e Fiorentina. Un vero e proprio scontro salvezza, tra due squadre appaiate a quota 26 punti.

I giallorossi stanno vivendo una fase di appannamento, mancando l'appuntamento con la vittoria dal 6 gennaio (data del successo per 1-2 ottenuto sul campo del Cagliari). Nelle successive 10 partite sono arrivati appena 5 punti.

Non sta meglio la squadra viola, protagonista fin qui di un campionato ben al di sotto delle aspettative. Nell'ultimo turno di campionato i gigliati hanno acciuffato per i capelli il 3-3 contro il Parma, siglando il goal del pareggio negli istanti finali del match.

La sfida d'andata è coincisa con il primo match di Cesare Prandelli dopo il suo ritorno a Firenze. Un esordio amaro, visto che il Benevento è riuscito a prevalere sui toscani per 0-1 grazie al goal di Improta.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Benevento-Fiorentina: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BENEVENTO-FIORENTINA

Benevento-Fiorentina è in programma sabato 13 marzo 2021 allo stadio 'Ciro Vigorito' di Benevento. Come purtroppo è ormai consuetudine non ci sarà il pubblico, a causa delle norme volte a contenere la diffusione del contagio da Covid-19. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 18.00.

Il confronto tra Benevento e Fiorentina sarà visibile solamente sull'emittente satellitare Sky, nello specifico sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Un'altra opzione per guardare Benevento-Fiorentina è rappresentata dalla diretta streaming, attraverso l’applicazione Sky Go. Coloro che sono abbonati potranno assistere alla sfida tramite dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet.

In alternativa c'è Now Tv, il servizio di streaming e on demand di Sky che offre la possibilità di vedere numerosi eventi sportivi (come le partite di Serie A) acquistando uno dei pacchetti dedicati.

Anche qui su Goal riceverete aggiornamenti per quanto riguarda Benevento-Fiorentina: dai giocatori scelti dai due tecnici per cominciare il match fino al racconto minuto per minuto della contesa, tramite la solita diretta testuale.

Inzaghi potrebbe dare continuità al 3-5-2 visto nell'ultimo turno di campionato. Davanti a Montipò, la difesa dovrebbe essere composta da Tuia, Barba e Glik. In mediana mancherà per squalifica Dabo, sostituito da Ionita e con Hetemaj e Viola ai suoi lati. Tello e Improta saranno gli esterni, mentre in avanti Caprari dovrebbe giocare in coppia con Gaich (autore del momentaneo vantaggio contro lo Spezia).

Modulo speculare da parte di Prandelli, che può contare nuovamente su Ribery (di ritorno dalla squalifica). Il francese giocherà in coppia con Vlahovic, supportato sulle corsie esterne da Venuti e Biraghi e in mediana da Amrabat, Pulgar e Bonaventura. Difesa affidata a Milenkovic, Martinez Quarta e Pezzella, con Dragowski tra i pali.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Barba, Glik; Tello, Hetemaj, Schiattarella, Viola, Improta; Caprari, Gaich.

FIORENTINA (3-5-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.