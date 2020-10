Benevento-Empoli dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Benevento ed Empoli si sfidano nel terzo turno eliminatorio di Coppa Italia: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

BENEVENTO-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: mercoledì 28 ottobre 2020

• Orario: 21:00

• Canale TV: -

• Streaming: -

Dopo le squadra impegnate in Europa, tocca anche a quelle di giocare ogni tre giorni. Il Benevento di Inzaghi, neo promosso in Serie A e autore di un inizio di stagione altalenante, sfida la capolista della B, un Empoli deciso a tornare nella massima serie al più presto.

Nell'ultimo incontro tra le due squadre è arrivato uno 0-0, nel ritorno della scorsa stagione di B: match di andata che invece ha sorriso per 2-0 al Benevento. Ora l'incontro per passare al quarto turno di Coppa . Per i campani esordio nella competizione, mentre i toscani hanno superato il Renate per 2-1 nel secondo turno.

Tutto su Benevento-Empoli: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

Benevento-Empoli si gioca mercoledì 28 ottobre 2020. Alle ore 21 appuntamento allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. Chi passerà il turno sfiderà la vincente di - e dunque il al San Paolo.

Benevento-Empoli non godrà di copertura : la Rai, detentrice dei diritti della , non ha infatti inserito il match nel proprio palinsesto.

Benevento-Empoli, al momento, vista la mancata diretta tv sulla Rai non sarà disponibile nemmeno in .

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Caprari; Lapadula

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Terzic; Bandinelli, Stulac, Haas; Moreo; La Mantia, Mancuso