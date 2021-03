Benevento, è crisi: non vince da 11 partite, squadra in ritiro

Dopo 17 giornate, il Benevento stazionava al decimo posto della classifica di Serie A, sembrava non doversi quasi preoccupare di una retrocessione distante un ampio margine di punti. Nel giro di due mesi, però, è cambiato tutto.

L'ultima vittoria dei campani risale al 6 gennaio contro il Cagliari. Da lì, una lunga striscia negativa di 11 partitte senza neanche una vittoria. 5 pareggi e 6 sconfitte il bilancio della squadra di Inzaghi, che da un tranquillo +9 dopo 17 giornate è passato da un preoccupante +6 (con una partita in più) a 11 partite dal termine.

Le mancate occasioni negli scontri diretti contro Spezia, Fiorentina, Bologna e Crotone pesano. E ora Pasquale Foggia, Direttore Sportivo del club, ha annunciato a 'Sky Sport' che la squadra andrà in ritiro.

"Da domani la squadra andrà in ritiro, serve un confronto da uomini da parte di tutti per analizzare questo difficile momento. Questo periodo dura da un bel po' e ci sono delle difficoltà mentali che ci stiamo trascinando. Ora dobbiamo trovare la soluzione per uscire da questo momento".