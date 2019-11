Benevento-Crotone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Benevento ospita il Crotone nella 13ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il capolista di Pippo Inzaghi sfida il di Giovanni Stroppa nel big match della 13ª giornata del campionato di Serie B. I sanniti guidano la graduatoria con 25 punti, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, i calabresi si trovano al 2° posto a 4 lunghezze di ritardo dai rivali con 21 punti e un cammino di 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Una vittoria per parte negli unici 2 precedenti fra le due formazioni nel campionato di Serie B. I campani vengono da una sconfitta, 2 vittorie consecutive e un pareggio con la Stabia nelle ultime 4 gare disputate, i pitagorici invece hanno collezionato 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate.

Oliver Kragl e Massimo Coda sono i giocatori più prolifici della squadra giallorossa con 3 reti segnate a testa, l'ivoriano Simy è invece iI bomber dei rossoblù con 8 goal segnati finora. In questa pagina tutte le informazioni su Benevento-Crotone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BENEVENTO-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Benevento-Crotone

Benevento-Crotone Data: 23 novembre 2019

23 novembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO BENEVENTO-CROTONE

Benevento-Crotone si disputerà il pomeriggio di sabato 23 novembre 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico dello Stadio Ciro Vigorito di Benevento. La partita sarà diretta dal signor Francesco Forneau della sezione di 1 e sarà la 3ª in Serie B fra le due formazioni.

Il big match Benevento-Crotone sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) e PlayStation 4 oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Benevento-Crotone sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Mancini.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità di seguire la sfida Benevento-Crotone in diretta streaming sul proprio pc o notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone scaricando l'apposita applicazione per sistemi Android e iOS e successivamente avviandola e selezionando il match dal palinsesto.

Al termine della partita gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Pippo Inzaghi conferma il 4-4-2 e dovrà far fronte in difesa all'assenza pesante di Caldirola oltre a quella del lungodegente Volta. Al suo posto dovrebbe essere Antei a comporre la coppia centrale con Tuia, mentre Maggio e Letizia dovrebbero essere i due terzini davanti al portiere Montipò. A centrocampo Kragl e Viola agiranno a piede invertito sulle due fasce, con Schiattarella e Viola interni. Davanti Sau è favorito su Armenteros per far coppia con Coda.

Stroppa ha ancora problemi di infermeria, visto che anche contro il Benevento avrà fuori per infortunio Marrone in difesa, Benali a centrocampo e Ruggiero e Maxi Lopez in attacco. Il reparto offensivo vedrà dunque la riproposizione nel 3-5-2 del tecnico lombardo della coppia composta dal bomber Simy e del brasiliano Messia. In mediana Molina e Mazzotta agiranno larghi sulle due fasce, con Barberis playmaker e Zanellato e Crociata mezzali. Dietro linea a tre composta da Golemic, Spolli e Gigliotti davanti al portiere e capitano Cordaz.

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio Antei, Tuia, Letizia; Kragl, Schiattarella, Viola, Tello; Sau, Coda.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli, Gigliotti; Molina, Zanellato, Barberis, Crociata, Mazzotta; Simy, Messias.