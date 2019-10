Benevento-Cremonese dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Benevento sfida in casa la Cremonese nella 10ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Pippo Inzaghi cerca il riscatto dopo la disfatta di e sfida in casa la di Marco Baroni nel primo posticipo della 10ª giornata infrasettimanale di Serie B. I sanniti sono primi in classifica assieme al con 18 punti frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, i lombardi occupano il 13° posto assieme al con 13 punti e un cammino di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Negli unici due precedenti in Serie B fra le due formazioni si è registrato un successo per parte. I giallorossi sono reduci dal pesante k.o. per 4-0 rimediato a Pescara, arrivato dopo un pareggio e 2 successi consecutivi, i grigiorossi invece hanno collezionato una vittoria, una sconfitta e 2 pareggi consecutivi nelle ultime 4 giornate.

L'attaccante Samuel Armenteros e l'esterno tedesco Oliver Kragl sono i migliori marcatori del Benevento con 2 reti realizzate a testa, a quota 2 goal ci sono anche Vasile Mogos, Simone Palombi e Daniele Soddimo, i giocatori più prolifici della Cremonese. In questa pagina tutte le informazioni su Benevento-Cremonese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BENEVENTO-CREMONESE

Benevento-Cremonese si disputerà la sera di mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 18.50 allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento. La gara, che sarà diretta dal signor Eugenio Abbattista di Molfetta, sarà la 3ª in Serie B fra le due formazioni.

La sfida Benevento-Cremonese sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN con collegamento a partire dalle ore 18.35, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Benevento-Cremonese sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati all'emittente satellitare potranno comunque guardare la partita in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Stefan Schwoch.

Gli utenti DAZN avranno inoltre la possibilità di vedere Benevento-Cremonese in diretta streaming sul loro pc o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, mentre nel secondo occorrerà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare il match dal palinsesto.

Gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili dopo il fischio finale per la visione on demand.

Inzaghi si affiderà nuovamente al 4-4-2, con pochi correttivi rispetto alla disastrosa trasferta di Pescara. I principali cambiamenti riguarderanno le due fasce, con gli innesti nell'undici titolare del mancino Kragl a destra, e il ritorno di Tello dopo la squalifica a sinistra. In difesa, ancora out per infortunio Volta, sarà nuovamente Tuia a far coppia con Caldirola. Davanti Armenteros potrebbe rilevare Sau come partner del bomber Coda.

Baroni punterà invece sul 3-5-2 e avrà indisponibili per infortunio Piccolo, Agazzi e Terranova. In attacco sarà riproposto il tandem composto da Soddimo e Ceravolo. Sulla mediana a destra agirà il rumeno Mogos, con Valzania a sinistra e in mezzo Kingsley, Arini e Castagnetti. Fra i pali ci sarà Ravaglia, davanti a lui la linea difensiva a tre sarà composta da Caracciolo, Bianchetti e Ravanelli.

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Tuia, Caldirola, Letizia; Kragl, Hetemaj, Viola, Tello; Armenteros, Coda.

CREMONESE (3-5-2): Ravaglia; Caracciolo, Bianchetti, Ravanelli; Mogos, Kingsley, Arini, Castagnetti, Valzania; Soddimo, Ceravolo.