Il Benevento sfida il Cosenza nella 9ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BENEVENTO-COSENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Benevento di Fabio Caserta sfida in casa il Cosenza di Marco Zaffaroni nella 9ª giornata del campionato di Serie B. I sanniti sono sesti in classifica con 13 punti, frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, mentre i silani occupano l'11ª posizione a quota 11, con un cammino di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Nei 4 precedenti in Serie B fra le due squadre, il bilancio è nettamente favorevole ai giallorossi campani, che hanno ottenuto 3 vittorie e un pareggio. I rossoblù calabresi, inoltre, non vincono in trasferta in Serie B da 13 gare di fila (4 pareggi e 9 sconfitte): l’ultima volta che hanno messo più partite consecutive fuori casa senza mai trovare il successo nel torneo cadetto risale al gennaio 2000 (15 in quel caso).

I lupi della Sila figurano al 2° posto nella graduatoria del torneo per contrasti vinti: 84 contro gli 85 del Pordenone, primo in questa speciale graduatoria. I sanniti, invece, sono l'ultima squadra della Serie B a non aver ancora subito goal di testa.

Il Benevento è reduce da una vittoria e 3 pareggi consecutivi nelle ultime 4 gare, mentre il Cosenza ha collezionato 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio. Gianluca Lapadula, autore di 4 goal, è il bomber dei giallorossi, stesso bottino di Gabriele Gori, il giocatore più prolifico dei rossoblù. In questa pagina tutte le informazioni su Benevento-Cosenza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BENEVENTO-COSENZA

Benevento-Cosenza si disputerà il pomeriggio di sabato 23 ottobre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 5ª in Serie B fra le due formazioni, è previsto per le ore 14.00.

Sono diverse le possibilità a disposizione degli appassionati per vedere in tv Benevento-Cosenza. La partita su DAZN sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca sarà curata da Riccardo Mancini.

Su Sky, invece, Benevento-Crotone sarà trasmessa in diretta televisiva sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite). Infine la gara potrà vedersi in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

Il confronto di Serie B,con DAZN, Sky Go edsarà visibile in diretta streaming sia sudispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app di riferimento, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme.

Una quarta alternativa è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass sport.

Caserta potrebbe optare per un 4-3-2-1. Davanti Lapadula è favorito su Moncini come unica punta, con Roberto Insigne e Sau a supporto sulla trequarti. A centrocampo Calò è favorito su Viviani in cabina di regia, mentre Ionita e Tello potrebbero agire da mezzali. Davanti al portiere Paleari, la difesa vedrà Glik e Barba comporre la coppia centrale, con Letizia e Foulon terzini. L'alternativa è il 4-2-3-1, con l'inserimento di Viviani come secondo mediano al posto di Ionita e l'avanzamento di Tello sulla linea dei trequartisti.

Zaffaroni risponderà schierando i calabresi con il classico 3-5-2. Fra i pali agirà Vigorito, davanti a lui la difesa a tre sarà composta da Tiritiello, Rigione e Pirrello. Situm presidierà la fascia destra, mentre Corsi si occuperà della corsia mancina. In mezzo Palmiero agirà in cabina di regia, con Carraro e Boultam mezzali. Davanti coppia d'attacco composta da Gori (favorito su Kristoffersen) e Caso.

BENEVENTO (4-3-2-1): Paleari; Letizia, Glik, Barba, Foulon; Ionita, Calò, Tello; R. Insigne, Sau; Lapadula.

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Tiritiello, Rigione, Pirrello; Situm, Carraro, Palmiero, Boultam, Corsi; Gori, Caso.