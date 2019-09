Benevento-Cosenza dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Benevento ospita il Cosenza nella 4ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Pippo Inzaghi ospita il di Piero Braglia nella 4ª giornata del campionato di Serie B. I sanniti sono secondi in classifica con 7 punti, frutto di 2 vittorie e un pareggio, e sono reduci dall'importante successo in trasferta nel derby con la . I calabresi invece sono diciasettesimi con 1 solo punto conquistato contro il al debutto, e vengono da 2 k.

Segui Benevento-Cosenza in diretta streaming su DAZN

Fra i giallorossi sono già andati a segno 5 componenti della rosa, tutti a quota un goal: Marco Sau, Roberto Insigne, Viola, Coda e Maggio, mentre l'unica rete realizzata dal Cosenza è l'eurogoal di Sciaudone nella sconfitta per 2-1 con il .

Negli unici due precedenti fra le due squadre in Serie B il Benevento non ha mai perso, con una vittoria e un pareggio. In questa pagina tutte le informazioni su Benevento-Cosenza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BENEVENTO-COSENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO BENEVENTO-COSENZA

La partita Cosenza-Benevento è in programma il pomeriggio di sabato 21 settembre 2019 alle ore 15.00 nella cornice dello Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Il confronto sarà diretto dal signor Federico Dionisi della sezione dell'Aquila, e sarà il 3° fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

Benevento-Cosenza sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile anche in tv per gli abbonati Sky attraverso la app utilizzando un decoder Sky Q, per tutti gli altri nei moderni modelli di smart tv o collegando al proprio televisore una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o utilizzando dispositvi quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La telecronaca della gara sarà affidata a Gabriele Giustiniani. Al termine del match gli utenti troveranno gli highlights e l'evento integrale disponibile on demand.

Gli abbonati a DAZN potranno anche vedere la gara Benevento-Cosenza in diretta streaming comodamente sui loro pc, tablet e smartphone. Per quanto riguarda i personal computer, sarà sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, mentre per quanto concerne i dispositivi mobili bisognerà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare l'evento nel palinsesto.

Pippo Inzaghi potrebbe confermare la formazione che ha ottenuto due vittorie consecutive contro e Salernitana. Il modulo sarà nuovamente il 4-4-1-1, con Sau sulla trequarti alle spalle del bomber Coda. Roberto Insigne e Tello saranno le due ali, con Viola e Del Pinto interni. Tutto invariato anche in difesa: davanti a Montipò Maggio e Letizia agiranno da terzini, con Volta e Caldirola a comporre la coppia centrale. Armenteros potrebbe recuperare almeno per la panchina, mentre non dovrebbe ancora essere a disposizione il centrocampista Schiattarella.

Braglia valuta l'innesto importante dal 1' nel tridente d'attacco dell'esterno offensivo francese Riviere: l'ex Metz si è allenato bene con i compagni e si candida a prendere il posto di Baez accanto a Carretta e Pierini. Fra i pali ci sarà Perina, davanti a lui Corsi e Lazaar come esterni bassi e e Capela centrali difensivi. A centrocampo, infine, Kanouté potrebbe agire da playmaker, con Bruccini e Sciaudone mezzali.

BENEVENTO (4-4-1-1): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; R. Insigne, Viola, Del Pinto, Tello; Sau; Coda.

COSENZA (4-3-3): Perina; Corsi, Monaco, Capela, Lazaar; Bruccini, Kanouté, Sciaudone; Carretta, Pierini, Riviere.