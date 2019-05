Benevento-Cittadella: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

Il Benevento sfida il Cittadella nel ritorno delle semifinali playoff di B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Cristian Bucchi sfida il di Roberto Venturato nel ritorno della semifinale playoff di Serie B. I sanniti si sono imposti 2-1 in rimonta nella gara di andata grazie ai goal di Insigne e Coda, che li hanno consentito di ribaltare nel 2° tempo lo svantaggio iniziale targato Proia. I veneti sono dunque chiamati a vincere con 2 goal di scarto per qualificarsi in finale.

Segui live e in esclusiva Benevento-Cittadella su DAZN

Il bomber Massimo Coda è stato il miglior marcatore dei giallorossi nella stagione regolare con 21 goal in 34 partite giocate (22 in 35 gare conteggiando gli spareggi), mentre Gabriele Moncini è stato il giocatore più prolifico dei granata con 12 centri in 17 presenze (14 in 19 presenze contando i playoff) dopo essere arrivato a gennaio via .

Per il Benevento si tratta della seconda partecipazione della sua storia ai playoff di B: in precedenza nel 2016-17 i sanniti arrivarono fino in fondo, conquistando la promozione in nella doppia finale contro il , dopo aver eliminato lo nel 1° turno e il nelle semifinali.

Più partecipazioni per il Cittadella, che nelle 3 precedenti occasioni non è mai riuscito però a conquistare la Serie A: una volta è stato eliminato al primo turno (2016-17) e 2 volte nelle semifinali (2009-10, 2017-18).

QUANDO SI GIOCA BENEVENTO-CITTADELLA

Benevento-Cittadella si giocherà sabato 25 maggio 2019 alle ore 21.00 allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento. È possibile acquistare i biglietti della partita online sul circuito ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE BENEVENTO-CITTADELLA IN TV E STREAMING

La semifinale di ritorno dei playoff di Serie B, Benevento-Cittadella, sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN. La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, con il supporto del commento tecnico di Stefan Schwoch.

La partita sarà visibile su diversi dispositivi: su pc, tablet e smartphone, ma anche sui moderni modelli di smart compatibili con la app o collegando il televisore di casa a un decoder Sky Q oppure a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o ancora, utilizzando strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

L'evento sarà disponibile on demand poco dopo il fischio finale, per cui tifosi e appassionati potranno godersi la gara integrale o soltanto gli highlights quando preferiranno.

FORMAZIONI UFFICIALI BENEVENTO-CITTADELLA

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Bandinelli; Ricci; Insigne, Coda.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Rizzo; Siega, Iori, Branca; Panico; Moncini, Diaw.