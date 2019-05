Benevento-Cittadella dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Benevento sfida il Cittadella nella semifinale di ritorno dei playoff di B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Lo Stadio Ciro Vigorito farà da cornice al ritorno della semifinale playoff di Serie B fra il di Cristian Bucchi e il di Roberto Venturato. I padroni di casa sono favoriti in virtù del successo in rimonta per 2-1 nella gara di andata disputata al Tombolato e del miglior piazzamento nella stagione regolare, ovvero il 3° posto, di contro al piazzamento in 7ª posizione i veneti.

Segui live e in esclusiva Benevento-Cittadella su DAZN

La vincente del confronto fra i giallorossi e i granata sfiderà nella doppia finale la vincente dell'altra semifinale fra il e il . I sanniti sono alla loro seconda partecipazione nei playoff di Serie B (nell'unico precedente nel 2016-17 conquistarono la promozione in ), mentre i veneti hanno disputato altre tre volte gli spareggi promozione, con un'eliminazione al primo turno nel 2016-17 e 2 eliminazioni in semifinale (2009-10, 2017-18).

Bucchi dovrebbe sostituire in attacco lo squalificato Armenteros con Roberto Insigne, probabile partner di Coda in attacco e riproporre il grosso della squadra che vinto in trasferta all'andata. Venturato invece potrebbe scegliere Siega a centrocampo in sostituzione dello squalificato Proia, mentre è ballottaggio sulla trequarti fra Schenetti e Panico e sulla fascia sinistra fra Benedetti e Rizzo. In questa pagina tutte le informazioni su Benevento-Cittadella: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BENEVENTO-CITTADELLA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Benevento-Cittadella DATA 26 maggio 2019, 21.00 DOVE Stadio Ciro Vigorito, Benevento ARBITRO Juan Luca Sacchi TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO BENEVENTO-CITTADELLA

Benevento-Cittadella si disputerà la sera di sabato 25 maggio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Fischio d'inizio previsto per le ore 21.00.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta il ritorno della semifinale playoff di Serie B Benevento-Cittadella. La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, mentre Stefan Schwoch si occuperà del commento tecnico.

La partita sarà visibile anche sulle moderne smart compatibili con la app e su tutti i televisori collegati a un decoder Sky Q o ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o ancora a dispositivi Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN potranno vedere la sfida Benevento-Cittadella in diretta streaming anche sui propri personal computer, tablet e smartphone.

BENEVENTO-CITTADELLA IN DIRETTA SU GOAL

Goal consentirà a tutti di seguire il ritorno della semifinale playoff di Serie B, Benevento-Cittadella, anche in diretta testuale. Collegandovi sul sito avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, dal pre-partita fino al fischio finale.

Bucchi potrebbe operare un'unica variazione rispetto alla formazione della gara di andata. Vista la squalifica di Armenteros, in attacco dovrebbe esserci spazio dal 1' per Roberto Insigne, grande protagonista della gara di andata dopo l'ingresso in campo nella ripresa. Sulla trequarti agirà ancora Ricci, con centrocampo composto da Tello, Viola in regia e Branca. Dietro, davanti al portiere Montipò, Maggio sarà confermato terzino destro, con Letizia terzino sinistro e Volta e Caldirola a comporre la coppia centrale.

Venturato sarà chiamato alla sostituzione dello squalificato Proia, a segno all'andata, nel ruolo di mezzala destra. Al suo posto potrebbe esserci spazio dall'inizio per Siega, favorito su Pasa per affiancare il playmaker Iori e la mezzala sinistra Branca. Fra i pali agirà Paleari, con Ghiringhelli e Benedetti (o Rizzo se l'ex non dovesse recuperare dal problema fisico) terzini e Adorni e Frare al centro della difesa. Qualche dubbio in attacco, dove Panico contende a Schenetti il posto da trequartista e Diaw insidia Moncini come partner di Finotto.

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Bandinelli; Ricci; Insigne, Coda.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Benedetti; Siega, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Finotto.