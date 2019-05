Benevento-Cittadella 0-3: serata storica per i veneti al Vigorito, finale conquistata

Il Cittadella supera per 0-3 il Benevento e si guadagna l'accesso alla finale dei playoff di Serie B: decisive le reti di Diaw, Panico e Moncini.

Il espugna il Vigorito per 3-0 e vola in finale nei playoff di Serie B. Grazie a questo risultato i veneti riescono infatti a ribaltare il 2-1 dell’andata a favore del (primi nella storia a riuscirci), guadagnandosi la possibilità di giocarsi la promozione in contro la vincente tra e .

In un primo tempo nel quale a creare la azioni più pericolose è stato soprattutto il Benevento, a trovare l’improvvisa rete del vantaggio per il Cittadella è Diaw. Paleari respinge una conclusione a botta sicura di Ricci e il Cittadella parte immediatamente in contropiede, sfruttando la clamorosa uscita a vuoto di Montipò.

Benevento 🆚 Cittadella 0️⃣-3️⃣

FINITAAAAAAAAAAA!!!!🔚

L-E-G-G-E-N-D-A-R-I!!!!!!!

🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

È F-I-N-A-L-EEEEEEEEEE!

Non ci sono più parole per voi!#PlayOff2019 #ForzaCitta pic.twitter.com/6dlFitSLMH — A.S. Cittadella 1973 (@ascittadella73) May 25, 2019

Uno a zero e Benevento frastornato, con Panico bravo poi a trovare la rete del raddoppio grazie anche a una deviazione che finisce per spiazzare Montipò. Nella ripresa a chiudere la gara per il Cittadella è invece il colpo di tacco di Moncini. Poi c'è spazio pure per il poker di Iori, annullato però giustamente per fuorigioco.

Grazie a una serata da sogno al Vigorito, il Cittadella vola dunque in finale, in attesa di sapere quale sarà il prossimo avversario. Il Pescara domani sera alle 21.00 ospiterà infatti il Verona, in una gara che partirà dallo 0-0 dell’andata.