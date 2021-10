Il Benevento riceve il Brescia all'11ª di Serie B: le informazioni più importanti sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BENEVENTO-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La Serie B torna in campo con l'11ª giornata, con partite decisamente da seguire come Benevento-Brescia: due squadre partite con l'obiettivo promozione e che stanno rispettando le attese frequentando attualmente l'alta classifica.

Il Benevento occupa la seconda posizione e sta trovando una discreta continuità di risultati. Dopo il k.o. contro il Parma alla 2ª giornata, ha inanellato una serie di 7 risultati utili consecutivi con 4 vittorie e 3 pareggi.

Il Brescia insegue i giallorossi ad un punto di distacco. La squadra allenata da Inzaghi viene dall'1-1 interno contro il Lecce, che ha dato continuità al successo contro la Cremonese.

Benevento e Brescia si sono affrontate 4 volte nella storia, con 2 successi dei giallorossi e 1 delle rondinelle. L'ultima volta in terra campana è finita 1-1, con goal di Torregrossa e autorete di Cistana.

ORARIO BENEVENTO-BRESCIA

Quello tra Benevento e Brescia sarà il lunch match dell'11ª giornata di Serie B. Calcio d'inizio fissato per lunedì 1 novembre 2021 alle 12.30, allo stadio Ciro Vigorito di Benevento.

La sfida tra i campani e i lombardi verrà trasmessa da DAZN, la cui app è disponibile per le moderne smart tv. Anche in caso di possesso di un televisore di altro genere, basterà collegarlo a dispositivi come Amazon Fire TV, Amazon Fire Stick, Google Chromecast oppure console come PlayStation (4,5) e Xbox (One, One S, One X, Series X | S).

La diretta televisiva sarà anche su Sky, per la precisione sui canali Sky Sport 4K, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e sul numero 251 del satellite.

Una terza opzione corrisponde a Helbiz Live, altra piattaforma visibile sulla smart tv tramite app.

DAZN, attraverso la propria app disponibile per computer, smartphone e tablet, consente di vedere la partita anche in streaming. Stesso discorso per quanto riguarda le applicazioni di Sky (ovvero Sky Go) e Helbiz Live.

Infine, acquistando il pacchetto 'Sport' di NOW, si ha un'ulteriore opportunità per quanto riguarda la diretta in streaming dell'evento (tra quelli coperti dal servizio on demand di Sky)

Il match verrà seguito minuto per minuto da Goal, che vi fornirà aggiornamenti sulle formazioni scelte dai due tecnici e come si svolgerà il confronto tra campani e lombardi.

Caserta sceglie il 4-2-3-1, con Manfredini tra i pali protetto da une difesa con Letizia, Glik, Barba e Foulon. Acampora e Calò in mediana, con Ionita, Tello e Brignola alle spalle di Lapadula.

Inzaghi risponde con il 4-3-3, in cui Mateju, Cistana, Chancellor e Pajac saranno disposti davanti a Perilli. Van de Looi in regia coadiuvato da Bertagnoli e Bisoli, a supporto del tridente Jagiello-Moreo-Tramoni.

BENEVENTO (4-2-3-1): Manfredini; Letizia, Glik, Barba, Foulon; Acampora, Calò; Ionita, Tello, Brignola; Lapadula.

BRESCIA (4-3-3): Perilli; Mateju, Cistana, Chancellor, Pajac; Bertagnoli, Van de Looi, Bisoli; Jagiello, Moreo, Tramoni.