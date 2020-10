Benevento-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Benevento sfida il Bologna nella 3ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BENEVENTO-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: Domenica 4 ottobre 2020

Domenica 4 ottobre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Benevento di Pippo Inzaghi affronta in casa il Bologna di Sinisa Mihajlovic per la 3ª giornata di . I sanniti hanno 3 punti in classifica dopo 2 giornate, frutto di una vittoria e una sconfitta, come anche i felsinei, che hanno avuto un avvio di campionato simile a quello dei campani.

L'unico precedente nel massimo campionato giocato in casa dei sanniti si era chiuso con un successo rossoblù di misura per 0-1, con goal decisivo firmato da Godfred Donsah.

Il difensore Luca Caldirola e l'attaccante Gianluca Caprari sono i migliori marcatori degli Stregoni con 2 goal a testa, fra i felsinei invece spiccano le 2 reti di Roberto Soriano, autore di una doppietta nel derby emiliano contro il .

I sanniti sono reduci dalla pesante sconfitta contro l' nel recupero infrasettimanale della 1ª giornata, i rossoblù hanno battuto 4-1 i ducali nel posticipo della 2ª giornata giocatosi lunedì scorso. In questa pagina tutte le informazioni su Benevento-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BENEVENTO-BOLOGNA

Benevento-Bologna si disputerà il pomeriggio di domenica 4 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 3ª in Serie A fra le due squadre, è previsto per le ore 15.00. A dirigere l'incontro sarà il signor Simone Sozza della sezione di Seregno.

La partita Benevento-Bologna sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre).

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire Benevento-Bologna anche in diretta mediante Sky Go: la gara sarà visibile sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia su personal computer e notebook. Nel primo caso occorrerà prima scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android, nel secondo basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

C'è inoltre la possibilità di seguire la partita in streaming acquistando un pacchetto su Now Tv: il servizio live e on demand di Sky offre infatti la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche i match della Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Collegandovi con Goal potrete seguire Benevento-Bologna anche in diretta testuale. Sul sito troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Pippo Inzaghi dovrebbe affidarsi al 4-3-2-1. Davanti spazio dal 1' a Lapadula al posto di Moncini. Sulla trequarti, alle sue spalle, potrebbe esordire in giallorosso Iago Falque che insidia Sau e Insigne. A centrocampo è probabile la conferma di Schiattarella in regia e al suo fianco delle due mezzali Ionita e Hetemaj o Dabo. Dietro, con il solito Montipò fra i pali, i terzini saranno Letizia e Foulon, mentre Glik farà coppia al centro con Caldirola.

Mihajlovic risponderà con il 4-2-3-1. Davanti l'argentino Palacio dovrebbe agire da centravanti, con Skov Olsen, Soriano e Barrow trequartisti alle loro spalle. In mediana accanto a Schouten, si contendono una maglia Poli e il ristabilito Medel. Dietro, con Skorupski fra i pali, De Silvestri e Dijks agiranno da terzini, con Danilo e Tomiyasu a comporre la coppia centrale.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Sau, Caprari; Lapadula

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Poli; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio